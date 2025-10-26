Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анимационный фильм «Финник 2» о домовых вышел в российский прокат

Первая часть мультфильма вышла в 2022 году, ее посмотрели 2 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ТАСС/. Вторая часть анимационной франшизы о приключениях домового Финника и его друзей вышла в российский кинопрокат 23 октября, сообщила группа компаний (ГК) «Рики». Главных героев озвучили Михаил Хрусталев, Вероника Макеева, Юрий Колокольников, Ида Галич, Слава Копейкин, Василиса Кукояка.

«Новая глава в жизни Финника и его подруги Кристины развернется спустя год после событий первой части, когда герои успешно предотвратили угрозу, нависшую над Бергом. Жизнь своенравного домового вновь легка и беззаботна. Он наслаждается “соседством” со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Но из-за случайной оплошности Финник теряет невидимость, и теперь мир домовых оказывается под угрозой. Друзьям придется отправиться в невероятное и очень опасное путешествие на поиски волшебного посоха, только с помощью которого можно вернуть Финнику его невидимость», — рассказали в ГК «Рики».

Кадр из мультфильма «Финник 2»
Кадр из мультфильма «Финник 2»

Режиссером фильма вновь выступил Денис Чернов («Финник», «Смешарики»). «До появления первого Финника этого мира не существовало, и мне очень интересно следить за тем, как этот мир развивается, расширяется, в нем появляются новые подробности, новые персонажи», — приводит его слова пресс-служба.

Сценаристы новой картины — команда Lazydog Production: Александр Ким («Смешарики», «Майор Гром»), Сергей Дубинкин («Детектив Финник», «Отбросы») и Андрей Волков («Юность», «Спящий агент») и другие.

Особое место в фильме уделяется вопросам взросления.

«Во второй части Кристина предстает перед нами в новом образе — она уже не ребенок, а настоящий подросток, в котором проявляются новые стороны характера. Она заводит новые знакомства, примеряет новые роли и образы — зрители увидят ее в совершенно разных амплуа», — отметила актриса дубляжа Вероника Макеева, озвучившая героиню.

Первая часть франшизы вышла в прокат в марте 2022 года, тогда ее посмотрели около 2 млн зрителей, рассказали в группе компаний. Фильм получил множество престижных наград, в том числе премию «Золотой орел» как лучший анимационный фильм. Позже вышел сериал «Детектив Финник», один из эпизодов которого завоевал приз в номинации «Лучший сериал» на Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале.