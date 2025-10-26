Анимационный фильм «Финник 2» о домовых вышел в российский прокат

«Новая глава в жизни Финника и его подруги Кристины развернется спустя год после событий первой части, когда герои успешно предотвратили угрозу, нависшую над Бергом. Жизнь своенравного домового вновь легка и беззаботна. Он наслаждается “соседством” со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Но из-за случайной оплошности Финник теряет невидимость, и теперь мир домовых оказывается под угрозой. Друзьям придется отправиться в невероятное и очень опасное путешествие на поиски волшебного посоха, только с помощью которого можно вернуть Финнику его невидимость», — рассказали в ГК «Рики».