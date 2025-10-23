Ричмонд
Любимова: фильм «Август» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Ленту посмотрели в кинотеатрах свыше 2,3 млн человек

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Военная драма Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева менее чем за месяц проката собрала более 1 млрд рублей и свыше 2,3 млн зрителей, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова. Картину представили широкой аудитории 25 сентября 2025 года.

«Военную драму Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, снятую при поддержке Фонда кино и Первого канала, посмотрели в кинотеатрах страны уже свыше 2,3 млн человек. Всего прошло более 140 тысяч сеансов. “Август” стал восьмым отечественным фильмом, преодолевшим в 2025 году миллиардную отметку сборов», — говорится в сообщении.

Кадр из фильма «Август»
Фильм «Август» по мотивам романа «Момент истины» Владимира Богомолова повествует о трех контрразведчиках СМЕРШа во главе с капитаном Павлом Алехиным, которые ищут и устраняют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах Западной Белоруссии в августе 1944 года.

В фильме снимались Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев и ушедший из жизни Роман Мадянов.

«От всей души поздравляю авторов киноленты с этим значимым достижением!» — заключила глава министерства.