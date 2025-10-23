Любимова: фильм «Август» собрал в прокате более 1 млрд рублей

«Военную драму Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, снятую при поддержке Фонда кино и Первого канала, посмотрели в кинотеатрах страны уже свыше 2,3 млн человек. Всего прошло более 140 тысяч сеансов. “Август” стал восьмым отечественным фильмом, преодолевшим в 2025 году миллиардную отметку сборов», — говорится в сообщении.