Россияне стали чаще смотреть азиатский контент

По данным онлайн-кинотеатра, с января по октябрь 2025 года дорамы и полнометражные фильмы из Китая и Кореи стали чаще просматриваться по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среднее время просмотра с 2024 года выросло с 11,9 до 15 часов на пользователя, а глубина просмотра выросла с 41% до 50%.