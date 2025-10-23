Россияне стали чаще смотреть азиатский контент

Россияне стали больше интересоваться азиатским контентом. Об этом «Газете.Ru» сообщил KION со ссылкой на свой анализ.
По данным онлайн-кинотеатра, с января по октябрь 2025 года дорамы и полнометражные фильмы из Китая и Кореи стали чаще просматриваться по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среднее время просмотра с 2024 года выросло с 11,9 до 15 часов на пользователя, а глубина просмотра выросла с 41% до 50%.
Наибольший интерес россияне показали к жанрам фэнтези и драмы. Эти категории лидируют по количеству и глубине просмотров. Среди китайских проектов наиболее популярными оказались фэнтези-дорама «Неукротимый: Повелитель Чэньцин», комедия с Джеки Чаном «Операция “Панда”», боевик «Высокое напряжение» и дорама «Киберкраш: влюбиться в твою улыбку». Среди корейских — романтическая дорама «Истинная красота», мелодрама «Семья по выбору» и фантастический фильм «Пришельцы».