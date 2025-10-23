Александр Петров рассказал, как помогает бездомным

«Оставаться в стороне просто невозможно. Потому что разные люди по разным причинам могут оказаться в таких ситуациях. Кто-то оказывается на улице из-за семейных конфликтов, кто-то из-за потери достатка и здоровья, а кто-то из-за мошенничества, которое с каждым днем приобретает все новые формы. Сколько мы видели в разных видео, что человек, который живет на улице, знает гораздо больше, чем выпускник очень хорошего ВУЗа. Просто так сложились обстоятельства», — отметил актер.