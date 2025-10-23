Михалков рассказал, что Путин лично поздравил его с юбилеем

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков рассказал, что президент России Владимир Путин лично поздравил его с юбилеем во вторник в театре «Мастерская “12”».
Во вторник Михалков отметил 80-летний юбилей.
«Вчера в кругу семьи, друзей и коллег в нашей “Мастерской “12” прошел мой юбилейный вечер. Для меня особая радость, что поздравить меня приехал наш президент Владимир Владимирович Путин», — написал он в своем Telegram-канале «Бесогон».
Михалков добавил, что также большой честью для него стала объявленная во вторник новость о том, что он был удостоен высочайшей награды — Ордена Святого апостола Андрея Первозванного, кавалером которого был его отец Сергей Михалков.
«Отец, когда ему вручали этот орден, сказал слова, которые сегодня хотел бы повторить и я сам: “Я служил, служу и буду служить своему Отечеству”», — заключил артист.
Никита Михалков — советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель мировых кинопремий «Оскар» и «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, а также отечественных наград — «Золотой орел», «Кинотавр» и других. Кроме того, он является художественным руководителем театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова», а также инициатором создания Евразийской академии и кинонаграды «Бриллиантовая бабочка».