Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Михалков рассказал, что Путин лично поздравил его с юбилеем

Президент посетил юбилейный вечер режиссера в «Мастерской “12”»
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков рассказал, что президент России Владимир Путин лично поздравил его с юбилеем во вторник в театре «Мастерская “12”».

Во вторник Михалков отметил 80-летний юбилей.

«Вчера в кругу семьи, друзей и коллег в нашей “Мастерской “12” прошел мой юбилейный вечер. Для меня особая радость, что поздравить меня приехал наш президент Владимир Владимирович Путин», — написал он в своем Telegram-канале «Бесогон».

Михалков добавил, что также большой честью для него стала объявленная во вторник новость о том, что он был удостоен высочайшей награды — Ордена Святого апостола Андрея Первозванного, кавалером которого был его отец Сергей Михалков.

Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

«Отец, когда ему вручали этот орден, сказал слова, которые сегодня хотел бы повторить и я сам: “Я служил, служу и буду служить своему Отечеству”», — заключил артист.

Никита Михалков — советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель мировых кинопремий «Оскар» и «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, а также отечественных наград — «Золотой орел», «Кинотавр» и других. Кроме того, он является художественным руководителем театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова», а также инициатором создания Евразийской академии и кинонаграды «Бриллиантовая бабочка».