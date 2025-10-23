Ричмонд
Умерла второй режиссер фильма «Москва слезам не верит» Овчинникова

Наталье Овчинниковой было 75 лет
Наталья Овчинникова / фото: Союз кинематографистов РФ, архив
Наталья Овчинникова / фото: Союз кинематографистов РФ, архив

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Второй режиссер фильмов «Принцесса цирка», «Москва слезам не верит» и «Старики-разбойники» Наталья Овчинникова умерла в возрасте 75 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

«На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Натальи Михайловны Овчинниковой (26.08.1950 — 19.10.2025)», — говорится в сообщении в Telegram-канале Союза.

В организации напомнили, что Овчинникова в 1984 году окончила киноведческий факультет ВГИК. С 1970 года работала на «Мосфильме», сначала в качестве помощника, затем ассистента кинорежиссера. С 2004 года она занимала должность второго режиссера.

Овчинникова работала над известными советскими фильмами с выдающимися режиссерами: «Хождение по мукам» с Василием Ордынским, «Старики — разбойники» с Эльдаром Рязановым, «Чучело» с Роланом Быковым, «Мертвые души» с Михаилом Швейцером, «Москва слезам не верит» с Владимиром Меньшовым, «Принцесса цирка» со Светланой Дружининой.

Союз кинематографистов России выразил соболезнования родным и близким Овчинниковой.