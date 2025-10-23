После финала второго сезона зрители остались с десятком вопросов и чувством, что спокойной жизни в Смоленске не будет еще долго. Вампирское семейство вновь оказалось в центре событий, и теперь фанаты ждут, когда Борис Феликсович и компания вернутся на экраны. В статье собрали все, что уже известно о третьем сезоне сериала «Вампиры средней полосы»: когда ждать премьеру новых серий, где проходили съемки, кто из актеров сыграет и каким будет сюжет.
Известно ли, когда выйдет 3-й сезон сериала «Вампиры средней полосы»
Премьера третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы» состоится 1 ноября 2025 года в онлайн-кинотеатре START. Новые серии будут выходить еженедельно. Съемки завершились весной 2025-го, а уже в сентябре проект представили на фестивале «Новый сезон» в Сочи. Режиссером стал Алексей Акимов, работавший над предыдущими частями. Он сохранил фирменный стиль сериала и довел историю вампирского семейства до кульминации. По словам создателей, третий сезон станет завершающим.
Где проходили съемки сериала «Вампиры средней полосы»
Сериал «Вампиры средней полосы» снимали в нескольких городах: Москве, Серпухове и Смоленске. Именно эти локации задали атмосферу проекта и помогли создать ощущение старинного, но живого города, где среди обычных людей скрываются вампиры.
Смоленск выбрали для съемок из-за его исторического облика — старинные улочки, купеческие дома и архитектура разных эпох отлично подошли для флешбэков, действие которых разворачивается от середины XX века до времен Отечественной войны 1812 года. В кадр попали узнаваемые точки города: Лопатинский сад с арочным мостиком, где гуляли дед Слава и вампирша Мила, и древняя крепостная стена, у которой перерождался Женька.
Серпухов стал еще одной важной съемочной площадкой. Город с сохранившейся дореволюционной застройкой идеально вписался в визуальный стиль сериала. Именно здесь, на улице Революции, находится дом деда Славы — место, куда до сих пор приезжают поклонники проекта.
Кроме того, съемки проходили в Москве и Подмосковье — в частности, в Щелкове и Люберцах. Среди столичных локаций выделяется Московская городская клиническая больница № 1 имени Пирогова, где по сюжету работал Жан Иванович.
Кто снимается в 3-м сезоне сериала «Вампиры средней полосы»
В третьем сезоне вернулись полюбившиеся персонажи, а также появились новые герои, которые привнесли свежие сюжетные линии.
Основной актерский состав выглядит так:
Юрий Стоянов — Святослав Вернидубович Кривич (дед Слава);
Анастасия Стежко — Анна Петровна Остроумова (Аннушка);
Татьяна Догилева — Ирина Витальевна Бредихина;
Ольга Медынич — Ольга Анваровна Воронцова (графиня);
Артем Ткаченко — Жан-Клод Дешамов (Жан Иванович);
Тимофей Кочнев — Евгений Дятлов (Женька), он заменил Глеба Калюжного, который играл в первых двух сезонах.
Кроме того, в сериале появятся Павел Братковский, Дмитрий Миллер, Софья Шидловская, Никита Тарасов, Лаура Пицхелаури.
О чем будет 3-й сезон сериала «Вампиры средней полосы»
В конце второго сезона семья деда Славы получает явный намек от Бориса Феликсовича: он еще вернется, чтобы попить их крови. В городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга готовится к рождению необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы увидеть странности в течении беременности — эти изменения замечает только Жан.
В рядах Хранителей возникает разлад: Костик не справляется с обязанностями, однако у его матери есть собственный план на этот счет. Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, а Влад пытается отвлечь внимание Бориса от смоленских, но опытный вампир предугадывает все шаги.
На скрытой уральской ферме никто не готов мириться с тем, что кто-то живет по иным правилам. Ситуация накаляется, и грядет масштабная битва. Дед Славы старается разрешить конфликт бескровно, используя свой опыт и хитрость, но впереди его ждут серьезные испытания.