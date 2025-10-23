После финала второго сезона зрители остались с десятком вопросов и чувством, что спокойной жизни в Смоленске не будет еще долго. Вампирское семейство вновь оказалось в центре событий, и теперь фанаты ждут, когда Борис Феликсович и компания вернутся на экраны. В статье собрали все, что уже известно о третьем сезоне сериала «Вампиры средней полосы»: когда ждать премьеру новых серий, где проходили съемки, кто из актеров сыграет и каким будет сюжет.