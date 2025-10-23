Когда в 2014 году у пары родилась первая дочь, Хейзел, они приняли решение не делать из родительства шоу. Эмили и Джон почти не показывают детей в соцсетях и стараются оберегать их от внимания прессы. В 2016 году у них появилась вторая дочь — Вайолет, и с тех пор Красински нередко говорит, что отцовство стало для него самым важным проектом.