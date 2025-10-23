Жена Прилучного показала романтичные кадры с мужем из Турции: «Украл мое сердце»

Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу в 2022-м. Спустя год у пары родился сын Микаэль. У актера также есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия от первого брака с Агатой Муцениеце.