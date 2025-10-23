Жена Прилучного показала романтичные кадры с мужем из Турции: «Украл мое сердце»

Зепюр Прилучная-Брутян показала романтичное видео со своим мужем Павлом Прилучным. 37-летний актер сейчас находится на съемках в Турции, куда жена приехала к нему вместе с двухлетним сыном Микаэлем.
Свободное от работы время звезда сериала «Жизнь по вызову» проводит с семьей. Прилучная-Брутян решила записать видео с супругом на живописном фоне.
29-летняя актриса предстала в кадре в изумрудном длинном платье с глубоким декольте. Она собрала волосы в высокий пучок, оставив вьющиеся пряди у лица.
Она показала, как муж поднял ее на руки и закружил. Артистка отметила, что супруг украл ее сердце.
Они также сфотографировались вместе на качелях. Супруги выглядели счастливыми.
«Когда наш сын спросит, что такое любовь», — подписала видео актриса.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу в 2022-м. Спустя год у пары родился сын Микаэль. У актера также есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия от первого брака с Агатой Муцениеце.
Ранее дочь Павла Прилучного назвала его «лучшим папой». Мия показала архивные кадры с родителем в честь Дня отца.