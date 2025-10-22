Милош Бикович в личном блоге поделился кадрами, сделанными во время отдыха на Мальдивах. В отпуск 37-летний актер отправился с женой Иваной Малич и полуторагодовалым сыном.
Звезда «Холопа» запечатлел себя с супругой на живописном фоне. Также он позировал в белой рубашке и серых шортах на берегу океана. Бикович показал и своего наследника. Он снял момент, когда Василий прикрыл себя большим черным зонтиком.
«Пальцы в песке и бесконечные поиски дыр в песке, куда спрятались крабы. Необъяснимое желание кидать камушки в бассейн (это Василий, если что), подъем в пять утра и манго как открытие нового вкуса. Как-то так», — рассказал актер.
Также Бикович устроил фотосессию с наследником на берегу океана на фоне красивого заката. «Ты, наверное, это не будешь помнить, но будут жить эти мгновения в тебе. Как ощущение. Светлое. Теплое», — отметил артист.
Из-за семейного отдыха на курорте Бикович пропустил грандиозную светскую премьеру фильма «Алиса в Стране Чудес», в котором он сыграл Шляпника.
Напомним, Милош Бикович счастлив в браке с моделью из Черногории Иваной Малич. В январе 2024 года у пары родился сын Василий.
