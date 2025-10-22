Ричмонд
Милош Бикович показал, как отдыхает с семьей на Мальдивах

Актер показал, как проводит время в отпуске с женой и сыном

Милош Бикович в личном блоге поделился кадрами, сделанными во время отдыха на Мальдивах. В отпуск 37-летний актер отправился с женой Иваной Малич и полуторагодовалым сыном.

Милош Бикович, фото: соцсети
Милош Бикович, фото: соцсети
Милош Бикович, фото: соцсети
Милош Бикович, фото: соцсети

Звезда «Холопа» запечатлел себя с супругой на живописном фоне. Также он позировал в белой рубашке и серых шортах на берегу океана. Бикович показал и своего наследника. Он снял момент, когда Василий прикрыл себя большим черным зонтиком.

«Пальцы в песке и бесконечные поиски дыр в песке, куда спрятались крабы. Необъяснимое желание кидать камушки в бассейн (это Василий, если что), подъем в пять утра и манго как открытие нового вкуса. Как-то так», — рассказал актер.

Милош Бикович с женой, фото: соцсети
Милош Бикович с женой, фото: соцсети
Сын Милоша Биковича, фото: соцсети
Сын Милоша Биковича, фото: соцсети

Также Бикович устроил фотосессию с наследником на берегу океана на фоне красивого заката. «Ты, наверное, это не будешь помнить, но будут жить эти мгновения в тебе. Как ощущение. Светлое. Теплое», — отметил артист.

Из-за семейного отдыха на курорте Бикович пропустил грандиозную светскую премьеру фильма «Алиса в Стране Чудес», в котором он сыграл Шляпника. 

Милош Бикович с сыном, фото: соцсети
Милош Бикович с сыном, фото: соцсети

Напомним, Милош Бикович счастлив в браке с моделью из Черногории Иваной Малич. В январе 2024 года у пары родился сын Василий.

Ранее Милош Бикович рассказал, на каком языке его сын произнес первые слова.