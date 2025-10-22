Том Фелтон вернется к роли Драко Малфоя

Британский актер Том Фелтон вновь сыграет роль Драко Малфоя из фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает People.
По данным журналистов, 38-летний актер вернется к своему знаменитому образу в бродвейской постановке пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», действие которой разворачивается через 19 лет после основных событий книг Джоан Роулинг и рассказывает о детях главных героев.
Это первый раз, когда Фелтон возвращается к роли своего известного персонажа после окончания съемок последнего фильма о Гарри Поттере в 2011 году. Кроме того, эта роль станет для актера дебютом на Бродвее.
