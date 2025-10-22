Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Том Фелтон вернется к роли Драко Малфоя

People: Том Фелтон вновь сыграет Драко Малфоя в бродвейской постановке
Том Фелтон
Том ФелтонИсточник: Алексей Молчановский

Британский актер Том Фелтон вновь сыграет роль Драко Малфоя из фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает People.

По данным журналистов, 38-летний актер вернется к своему знаменитому образу в бродвейской постановке пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», действие которой разворачивается через 19 лет после основных событий книг Джоан Роулинг и рассказывает о детях главных героев.

Это первый раз, когда Фелтон возвращается к роли своего известного персонажа после окончания съемок последнего фильма о Гарри Поттере в 2011 году. Кроме того, эта роль станет для актера дебютом на Бродвее.

Ранее звезды «Гарри Поттера» воссоединились на семейном ужине.