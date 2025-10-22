Путин присвоил актеру Жигалкину звание заслуженного артиста России

Александр Жигалкин родился в Москве в 1968 году. Получил образование в Театральном училище имени Щукина. Зрители знают его по участию в хитовых сериалах «Папины дочки» и «Воронины». Кроме того, он был одним из ключевых участников комедийного шоу «Шесть кадров», где помимо актерской игры проявил себя и как режиссер.