Путин присвоил актеру Жигалкину звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин наградил актера и режиссера Александра Жигалкина почетным званием «Заслуженный артист РФ», сообщает Life.ru. Соответствующий указ опубликован на официальном правовом портале.
В документе отмечается, что звание присвоено Жигалкину Александру Александровичу, который также является директором-распорядителем фонда «Центральный Дом Актера имени А. А. Яблочкиной» в Москве.
Александр Жигалкин родился в Москве в 1968 году. Получил образование в Театральном училище имени Щукина. Зрители знают его по участию в хитовых сериалах «Папины дочки» и «Воронины». Кроме того, он был одним из ключевых участников комедийного шоу «Шесть кадров», где помимо актерской игры проявил себя и как режиссер.