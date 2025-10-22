Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Киану Ривз может сняться во второй части «Константина»

Актер провел переговоры о сиквеле культового фильма

Глава DC Studios и режиссер Джеймс Ганн рассказал, что провел переговоры с Киану Ривзом о создании продолжения фильма «Константин: Повелитель тьмы». Его слова передает Independent.

По словам Ганна, артист рассмотрит предложение сняться во втором фильме, когда прочитает сценарий.

«Мы пытались снять этот фильм более десяти лет, и совсем недавно мы придумали историю и представили ее DC Studios, и они сказали: “Хорошо”. Так что мы собираемся попробовать написать сценарий», — поделился режиссер.

Фильм Фрэнсиса Лоуренса «Константин: Повелитель тьмы» вышел в 2005 году. Картина основана на серии DC-комиксов Hellblazer. В ленте сыграли Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Шайа ЛаБаф, Тильда Суинтон, Петер Стормаре.

Ранее Киану Ривз рассказал, как в молодости чуть не взял себе странный псевдоним.