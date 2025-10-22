Киану Ривз может сняться во второй части «Константина»

Глава DC Studios и режиссер Джеймс Ганн рассказал, что провел переговоры с Киану Ривзом о создании продолжения фильма «Константин: Повелитель тьмы». Его слова передает Independent.
По словам Ганна, артист рассмотрит предложение сняться во втором фильме, когда прочитает сценарий.
«Мы пытались снять этот фильм более десяти лет, и совсем недавно мы придумали историю и представили ее DC Studios, и они сказали: “Хорошо”. Так что мы собираемся попробовать написать сценарий», — поделился режиссер.
Фильм Фрэнсиса Лоуренса «Константин: Повелитель тьмы» вышел в 2005 году. Картина основана на серии DC-комиксов Hellblazer. В ленте сыграли Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Шайа ЛаБаф, Тильда Суинтон, Петер Стормаре.
