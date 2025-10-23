Ричмонд
Жан-Клод Ван Дамм показал, как отметил 65-летие

Звезда боевиков опубликовал милое видео, где задувает свечу на праздничном торте

 Жан-Клод Ван Дамм опубликовал в личном блоге видео, где он задувает свечу на праздничном торте. 18 октября звезде фильма «Кикбоксер» исполнилось 65 лет.

«Чем больше вы знаете, тем больше хотите знать, — написал Ван Дамм. — Спасибо за все ваши пожелания и за все годы поддержки».

В комментариях отметили, что актер великолепно выглядит.

Жан-Клод Ван Дамм, фото: соцсети
Жан-Клод Ван Дамм, фото: соцсети

«С днем рождения, легенда!», «У нас во дворе все пацаны хотели стать Ван Даммами», — комментировали пользователи.

Жан-Клод Ван Дамм получил популярность благодаря съемкам в таких фильмах-боевиках 1990-х, как «Кровавый спорт», «Двойной удар», «Универсальный солдат», «Некуда бежать». На данный момент актер продолжает сниматься в фильмах с боевыми сценами. В число его последних на сегодня работ в кино входят «Мы умираем молодыми», «Последний наемник», «Садовник».