История о девочке, упавшей в кроличью нору, больше века вдохновляет режиссеров, художников и актеров. Сюрреалистичный мир Льюиса Кэрролла стал неисчерпаемым источником образов — от чопорных британских постановок до голливудских фэнтези и советских мультфильмов с философским подтекстом. Каждая новая экранизация «Алисы» — это зеркало своей эпохи, отражающее не только сказку, но и отношение к безумию, детству и свободе.