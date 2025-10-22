Безруков, Гуськов, Адабашьян вошли в экспертный совет «Бриллиантовой бабочки»

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российские кинематографисты и киноведы, в том числе Александр Адабашьян, Сергей Безруков, Александр Звягинцев, Алексей Гуськов, вошли в состав экспертного совета Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе премии.
«В состав экспертного совета, который определит победителей, вошли ведущие российские кинематографисты и киноведы, обладающие высокой профессиональной экспертизой. Среди них Александр Адабашьян, Александр Акопов, Сергей Безруков, Петр Горшенин, Алексей Гуськов, Александр Звягинцев, Андрей Кравчук, Сергей Лаврентьев, Мария Лемешева, Алексей Пиманов, Алексей Рыбников, Сергей Урсуляк, Сергей Февралев, Алишер Хамидходжаев, Владимир Хотиненко», — указано в сообщении.
Уточняется, что фильмы для участия в премии представили более 15 стран, среди них Китай, Венесуэла, Турция, Вьетнам, Индонезия, Куба, ЮАР, Пакистан, Республика Беларусь, Сенегал, Сербия, Таджикистан, Туркменистан.
Первое вручение премии пройдет 27 ноября в Москве. Учредители премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, и каждая следующая номинация — $250 тыс.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».