Безруков, Гуськов, Адабашьян вошли в экспертный совет «Бриллиантовой бабочки»

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российские кинематографисты и киноведы, в том числе Александр Адабашьян, Сергей Безруков, Александр Звягинцев, Алексей Гуськов, вошли в состав экспертного совета Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе премии.