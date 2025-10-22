Британский актер Оливер Фелпс, известный по роли Джорджа Уизли в фильмах о Гарри Поттере, опубликовал в личном блоге снимок, на котором наслаждается трапезой вместе с братом Джеймсом и их общей экранной сестрой Бонни Райт.
39-летний Оливер подписал трогательную фотографию словами: «Семейный ужин в Балтиморе».
«Воссоединение, в котором мы все нуждались», — написали пользователи в комментариях к этому посту. И добавили: «Не хватает Рона!».
Оливер и Джеймс Фелпс сыграли озорных старших братьев Рона Уизли — Джорджа и Фреда. Бонни Райт, которой сейчас 34 года, исполнила роль Джинни, младшей сестры Рона и возлюбленной Гарри Поттера.
Впервые актеры появились на экране в роли членов семьи Уизли в фильме «Гарри Поттер и философский камень» в 2001 году. Их последнее появление в образе этих персонажей состоялось в фильме 2011 года «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II».
В грядущем сериале по Гарри Поттеру Фредом и Джорджем Уизли станут близнецы Тристан и Габриэль Харланды. Роль Джинни исполнит Грейси Кокрейн.
Ранее была опубликована фотография, где запечатлены новые «дети Уизли».