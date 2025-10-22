СМИ: Николь Кидман готова вернуться к Киту Урбану

Инсайдер из окружения пары рассказал, что у знаменитостей были проблемы в браке, однако они всегда пытались их решить. По словам источника, актриса была шокирована, когда супруг объявил о расставании с ней. Несмотря на то, что артистка сама подала заявление на развод, она до сих пор готова возобновить отношения с исполнителем.