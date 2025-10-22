Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Николь Кидман готова вернуться к Киту Урбану

DM: актриса Николь Кидман хотела бы помириться с мужем Китом Урбаном

Голливудская актриса Николь Кидман готова помириться с мужем, певцом Китом Урбаном, и отозвать заявление о разводе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит УрбанИсточник: Legion-Media.ru

Инсайдер из окружения пары рассказал, что у знаменитостей были проблемы в браке, однако они всегда пытались их решить. По словам источника, актриса была шокирована, когда супруг объявил о расставании с ней. Несмотря на то, что артистка сама подала заявление на развод, она до сих пор готова возобновить отношения с исполнителем.

«Она бы вернулась к нему в одно мгновение», — заявил собеседник таблоида.

Источник добавил, что между звездами «было много любви», однако сейчас они «живут в разных мирах».

Ранее Николь Кидман кардинально сменила имидж после развода.