«У него и табуретка будет играть»: режиссер Николай Бурляев о Никите Михалкове

«Он когда-то говорил, что у него даже табуретка будет играть, и он это доказал всем нам, 11 актерам, которые играют у него сейчас в спектакле “Двенадцать”, включая меня. Мы все были табуретки до того, как он к нам прикоснулся. Сейчас все эти актеры потрясающе играют, потому что это Михалков. Дай ему Бог здоровья», — сказал артист.