«У него и табуретка будет играть»: режиссер Николай Бурляев о Никите Михалкове

Актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист России Николай Бурляев в эфире Tsargrad.tv поздравил народного артиста РСФСР Никиту Михалкова с юбилеем. По его мнению, это выдающийся деятель искусств XX и XXI столетий.
«Он когда-то говорил, что у него даже табуретка будет играть, и он это доказал всем нам, 11 актерам, которые играют у него сейчас в спектакле “Двенадцать”, включая меня. Мы все были табуретки до того, как он к нам прикоснулся. Сейчас все эти актеры потрясающе играют, потому что это Михалков. Дай ему Бог здоровья», — сказал артист.
Он добавил, что режиссер «знает все про театр и кино, знает все системы, но имеет свою систему — систему Михалкова».
