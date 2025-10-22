Четвертый сезон «Очень странных дел» стал самым масштабным и напряженным за всю историю сериала. Братья Дафферы расширили географию событий — теперь действие разворачивается не только в Хокинсе, но и в Калифорнии, а также на заснеженной Камчатке, где оказался Джим Хоппер. Главные герои взрослеют, а вместе с ними взрослеет и сам сериал: атмосфера становится мрачнее, на первый план выходят темы страха, вины и внутренней борьбы.