Эштон Кутчер пожаловался на свою красоту

47-летний актер считает, что внешняя красота сильно повлияла на его актерскую карьеру
Эштон Кутчер
Эштон КутчерИсточник: Alloverpress

Американский актер Эштон Кутчер пожаловался на свою привлекательную внешность. На эту тему он высказался на фестивале Comic Con, пишет Page Six.

47-летняя знаменитость считает, что красота сильно повлияла на его актерскую карьеру. «Каждая роль, которую ты получаешь, отчасти определяется твоей внешностью, верно? Это очень важная часть того, что ты вкладываешь в персонажа», — подчеркнул он.

По словам артиста, он упустил многие роли из-за своего внешнего вида.

«Есть роли, которые я получил благодаря своей внешности, а есть роли, которые я не получил из-за своей внешности. Иногда это расстраивает», — подытожил он.

Ранее Милу Кунис засняли в объятиях Эштона Кутчера после слухов об их разводе.