Том Хэнкс в маске проехался на метро в Нью-Йорке

Голливудский актер Том Хэнкс пытался скрыться от поклонников с помощью маски во время поездки в метро. Фото опубликованы на сайте New York Post.
21 октября один из пассажиров заснял артиста в метро в Нью-Йорке. 69-летний актер был запечатлен в маске, которую надел, предположительно, для того, чтобы его не узнали в транспорте.
Артист появился на публике в зеленом кардигане, куртке, темно-синих джинсах, шапке и черных ботинках. Звезда «Форреста Гампа» добавил к образу очки в прозрачной оправе и сумку.
Очевидец рассказал, что в какой-то момент актер выронил сумку, которую прижимал к груди, когда понял, что чуть не пропустил свою станцию.
