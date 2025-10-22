Ричмонд
Том Хэнкс в маске проехался на метро в Нью-Йорке

Актера Тома Хэнкса в маске засняли в метро в Нью-Йорке
Том Хэнкс
Том ХэнксИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Том Хэнкс пытался скрыться от поклонников с помощью маски во время поездки в метро. Фото опубликованы на сайте New York Post.

21 октября один из пассажиров заснял артиста в метро в Нью-Йорке. 69-летний актер был запечатлен в маске, которую надел, предположительно, для того, чтобы его не узнали в транспорте.

Артист появился на публике в зеленом кардигане, куртке, темно-синих джинсах, шапке и черных ботинках. Звезда «Форреста Гампа» добавил к образу очки в прозрачной оправе и сумку.

Очевидец рассказал, что в какой-то момент актер выронил сумку, которую прижимал к груди, когда понял, что чуть не пропустил свою станцию.

Ранее Том Хэнкс прокомментировал откровенные мемуары своей дочери.