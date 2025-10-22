«Дружба длиною в жизнь»: народный артист Евгений Стеблов о Никите Михалкове

Накануне, 21 октября, режиссеру и актеру, народному артисту РСФСР Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Старинного друга в беседе с Tsargrad.tv поздравил народный артист России Евгений Стеблов. Он подчеркнул, что их связывает не просто совместная работа и коллегиальное общение, а настоящая дружба, длиною в жизнь.