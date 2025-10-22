Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Дружба длиною в жизнь»: народный артист Евгений Стеблов о Никите Михалкове

Артисты еще старшеклассниками посещали молодежную студию при Театре имени Станиславского
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Накануне, 21 октября, режиссеру и актеру, народному артисту РСФСР Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Старинного друга в беседе с Tsargrad.tv поздравил народный артист России Евгений Стеблов. Он подчеркнул, что их связывает не просто совместная работа и коллегиальное общение, а настоящая дружба, длиною в жизнь.

«Так судьба распорядилась, что Никита — один из самых близких мне людей. В любой момент могу ему позвонить. Сегодня утром поздравил — и, к своему удивлению, сразу дозвонился. Все по-дружески, по-человечески», — поделился артист.

Издание напоминает, что знаменитости еще старшеклассниками посещали молодежную студию при Театре имени Станиславского. Позже их пути пересеклись на съемках культового фильма Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» (1963 г.).

Ранее Евгений Стеблов рассказал о невыпущенном фильме Никиты Михалкова про концлагерь.