«Дружба длиною в жизнь»: народный артист Евгений Стеблов о Никите Михалкове

Накануне, 21 октября, режиссеру и актеру, народному артисту РСФСР Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Старинного друга в беседе с Tsargrad.tv поздравил народный артист России Евгений Стеблов. Он подчеркнул, что их связывает не просто совместная работа и коллегиальное общение, а настоящая дружба, длиною в жизнь.
«Так судьба распорядилась, что Никита — один из самых близких мне людей. В любой момент могу ему позвонить. Сегодня утром поздравил — и, к своему удивлению, сразу дозвонился. Все по-дружески, по-человечески», — поделился артист.
Издание напоминает, что знаменитости еще старшеклассниками посещали молодежную студию при Театре имени Станиславского. Позже их пути пересеклись на съемках культового фильма Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» (1963 г.).
Ранее Евгений Стеблов рассказал о невыпущенном фильме Никиты Михалкова про концлагерь.