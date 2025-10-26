Наоми Уоттс в прозрачном кружеве, Ким Кардашьян с декольте: звезды на премьере сериала

В Париже состоялась премьера нового сериала Райана Мерфи «Все честно». Главные роли в проекте исполнили Ким Кардашьян, Наоми Уоттс, Сара Полсон, Гленн Клоуз, Тейяна Тейлор и Ниси Нэш.
На красной дорожке блистал весь звездный состав сериала. 57-летняя Наоми Уоттс выбрала для премьеры смелый полупрозрачный кружевной топ с вырезами на груди, а также юбку необычной формы.
Ким Кардашьян появилась на публике в нежно-голубом винтажном платье. Атласный наряд с глубоким декольте каскадом спускался вниз, переходя в юбку силуэта «русалка». Премьера была для звезды особенной, ведь в этот день Кардашьян исполнилось 45 лет.
Сара Полсон появилась на публике в прозрачном светлом брючном костюме. 78-летняя Гленн Клоуз тоже предпочла пиджак с глубоким вырезом и брюки.
Сериал «Все честно» рассказывает про команду женщин-адвокатов, специализирующихся на разводах. Коллеги блестяще справляются с трудными расставаниями, скандальными секретами и влюбленностями, переходящими в неприязнь. Женщины мастерски подстраиваются под меняющуюся реальность и легко решают как профессиональные, так и личные проблемы.
Мировая премьера сериала состоится 4 ноября.