Наоми Уоттс в прозрачном кружеве, Ким Кардашьян с декольте: звезды на премьере сериала

Ким Кардашьян появилась на публике в нежно-голубом винтажном платье. Атласный наряд с глубоким декольте каскадом спускался вниз, переходя в юбку силуэта «русалка». Премьера была для звезды особенной, ведь в этот день Кардашьян исполнилось 45 лет.