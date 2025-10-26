Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Наоми Уоттс в прозрачном кружеве, Ким Кардашьян с декольте: звезды на премьере сериала

Актрисы в роскошно-откровенных нарядах удивили публику на премьере нового сериала Райана Мерфи «Все честно» в Париже
Гленн Клоуз, Сара Полсон, Тейяна Тейлор, Ким Кардашьян, Ниси Нэш, Наоми Уоттс
Гленн Клоуз, Сара Полсон, Тейяна Тейлор, Ким Кардашьян, Ниси Нэш, Наоми УоттсИсточник: Legion-Media.ru

В Париже состоялась премьера нового сериала Райана Мерфи «Все честно». Главные роли в проекте исполнили Ким Кардашьян, Наоми Уоттс, Сара Полсон, Гленн Клоуз, Тейяна Тейлор и Ниси Нэш

На красной дорожке блистал весь звездный состав сериала. 57-летняя Наоми Уоттс выбрала для премьеры смелый полупрозрачный кружевной топ с вырезами на груди, а также юбку необычной формы.

Наоми Уоттс
Наоми УоттсИсточник: Legion-Media.ru

Ким Кардашьян появилась на публике в нежно-голубом винтажном платье. Атласный наряд с глубоким декольте каскадом спускался вниз, переходя в юбку силуэта «русалка». Премьера была для звезды особенной, ведь в этот день Кардашьян исполнилось 45 лет.

Ким Кардашьян
Ким КардашьянИсточник: Legion-Media.ru

Сара Полсон появилась на публике в прозрачном светлом брючном костюме. 78-летняя Гленн Клоуз тоже предпочла пиджак с глубоким вырезом и брюки.

Сара Полсон
Сара ПолсонИсточник: Legion-Media.ru
Гленн Клоуз
Гленн КлоузИсточник: Legion-Media.ru

Сериал «Все честно» рассказывает про команду женщин-адвокатов, специализирующихся на разводах. Коллеги блестяще справляются с трудными расставаниями, скандальными секретами и влюбленностями, переходящими в неприязнь. Женщины мастерски подстраиваются под меняющуюся реальность и легко решают как профессиональные, так и личные проблемы.

Мировая премьера сериала состоится 4 ноября.