Сериал берет свое начало с исчезновения школьника Роба Писта и последующего расследования, которое постепенно раскрывает настоящее лицо Гейси — от общественного деятеля, предпринимателя и клоуна до расчетливого серийного убийцы. История повествует о молодых людях, чьи жизни оборвались руками серийного убийцы и насильника, и о системе, позволившей этому случиться. В статье расскажем, чем закончился первый сезон сериала «Дьявол в маске: Джон Уэйн Гейси» и что стало с основными героями.
Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Дьявол в маске: Джон Уэйн Гейси»
В финальной серии зрителя ждет завершение дела Гейси — он признан виновным в 33-х убийствах и приговорен к смертной казни после множества апелляций, поданных его адвокатом. Смертельную инъекцию убийца получил 10 мая 1994 года, спустя 16 лет после ареста.
Родителей жертв привезли на исполнение приговора, но увидеть его не дали — финал носит оттенок символического поражения, а не триумфа. В последней серии первого сезона сериала «Дьявол в маске: Джон Уэйн Гейси» чувствуется общее опустошение. Детектив Товар уверен, что всех подвел, так и не узнав полного числа погибших; адвокат Гейси — проиграл и разочарован; общество — виновато и бессильно.
Как сложилась судьба героев
Финал «Дьявола в маске: Джон Уэйн Гейси» — не просто завершение громкого дела. Он показывает, как последствия преступлений затронули всех, кто хоть как-то оказался связан с Гейси: следователей, адвокатов, семьи жертв и даже самого убийцу. Каждый из них выходит из этой истории навсегда измененным. Ни для кого финал не стал облегчением — он лишь поставил точку в деле, где от правды осталось слишком много боли.
Джон Уэйн Гейси
С первых минут сериала Гейси (Майкл Чернус) предстает двуликим человеком. Днем — общительный предприниматель, душа компаний. Ночью — чудовище, которое заманивает в дом подростков и молодых мужчин, насилует и убивает их, закапывая тела под своим домом. Эта «маска» — метафора всего сериала, символ двойственности, лжи и лицемерия.
Когда полиция наконец находит подвал, превращенный в кладбище, и начинает выносить из-под фундамента тела, иллюзия добропорядочного гражданина рушится. Гейси арестован, а его признание — не раскаяние, а холодное перечисление убийств, почти с гордостью за проделанную работу.
В финале сезона Гейси приговорен к смертной казни. Его не показывают в последние минуты — остается лишь ощущение его присутствия где-то там. Финал дает понять, что никакая казнь не может стать искуплением — слишком многое уже разрушено.
Рафаэль Товар
Детектив Рафаэль Товар (Гэбриел Луна) — один из тех, кто с самого начала не верил в безупречную репутацию Гейси. Именно его настойчивость помогла проломить стену равнодушия полиции и начать настоящее расследование.
Когда Гейси признается в убийствах, детектив не чувствует радости. Он выходит из истории не победителем, а человеком с тяжелым бременем: ему не удалось узнать всей правды, и он остается с осознанием, что подвел семьи погибших. Сериал делает акцент на том, что расследование стало победой лишь формально, но не эмоционально.
Сэм Амиранте
Сэм Амиранте (Майкл Ангарано) — адвокат, которому выпала роль защищать дьявола. В начале сезона он изображен как амбициозный юрист, уверенный, что Гейси хочет подать иск на полицию за неправомерную слежку. Он не осознает, во что ввязывается, пока не слышит от клиента признание, что тот убил 33 подростка.
Передавать дело другому адвокату он не стал и всеми силами пытался облегчить судьбу Гейси — не из-за него, а ради собственной карьеры. При этом он прекрасно понимал, что Гейси за человек.
Родители жертв и мальчики
Сериал с первых серий показывает, что настоящие герои — это семьи пропавших. Те, кто не сдавался, несмотря на насмешки, угрозы и равнодушие полиции. Среди них — родители Роба Писта (Райкер Балун), которые буквально вырвали расследование из мертвых рук системы.
Истории самих жертв поданы не как статистика, а как отдельные новеллы о короткой, но настоящей жизни: парень, копивший на свой автомобиль, подросток, мечтающий вырваться из бедности, мальчик, поздно возвращающийся домой, юноша, пытающийся найти хорошую работу ради своей любимой девушки. Их присутствие ощущается через реальные фотографии, которые появляются на экране в конце каждой серии.
Одна из самых эмоциональных сцен в последнем эпизоде сериала — родители, ждущие в комнате, пока их пригласят на казнь Гейси. Однако даже этого им не дали: продержали все время взаперти, а после сообщили, что все закончилось и им пора по домам. В итоге, справедливость вроде как восторжествовала, но не принесла никому их них облегчения.
Будет ли продолжение сериала «Дьявол в маске: Джон Уэйн Гейси»
Проект объявлен как ограниченная серия: первый сезон из восьми эпизодов был выпущен целиком 16 октября 2025 года.
Тем не менее, уже есть информация, что рассматривается продление антологии с новым преступником — в следующем сезоне может появиться Ричард Рамирес.