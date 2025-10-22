Финал «Дьявола в маске: Джон Уэйн Гейси» — не просто завершение громкого дела. Он показывает, как последствия преступлений затронули всех, кто хоть как-то оказался связан с Гейси: следователей, адвокатов, семьи жертв и даже самого убийцу. Каждый из них выходит из этой истории навсегда измененным. Ни для кого финал не стал облегчением — он лишь поставил точку в деле, где от правды осталось слишком много боли.