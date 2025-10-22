Ричмонд
Фильм «Август» откроет Фестиваль российского кино в Киргизии

Мероприятие пройдет с 29 октября по 1 ноября в Бишкеке
Кадр из фильма «Август»
Кадр из фильма «Август»

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Военная драма «Август» откроет фестиваль российского кино в Республике Кыргызстан. Он пройдет с 29 октября по 1 ноября в Бишкеке, сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскино».

«С 29 октября по 1 ноября в Бишкеке, в кинотеатре “Манас”, пройдет фестиваль российского кино. Фестивальную программу откроет фильм “Август” (реж. Н. Высоцкий, И. Лебедев)», — говорится в сообщении.

В торжественном открытии примут участие министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев и режиссер фильма открытия Никита Высоцкий.

Кадр со съемок фильма «Август»
Кадр со съемок фильма «Август»

По сюжету фильма трое контрразведчиков «Смерш» устраняют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах западной Белоруссии в августе 1944 года. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.

В программе фестиваля — военные, семейные и анимационные картины, в числе которых «Любовь Советского Союза», «В списках не значился», «Кракен», «Доктор Динозавров» и «Первый на Олимпе».