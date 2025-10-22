Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто состояние экстренно госпитализированного кинооператора Мукасея

87-летний Мукасей находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает канал РЕН ТВ
Анатолий Мукасей и Светлана Дружинина
Анатолий Мукасей и Светлана Дружинина

Народный артист России и муж режиссера Светланы Дружининой Анатолий Мукасей находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram.

По данным источника, накануне ночью на фоне поражения сосудов головного мозга у 87-летнего Мукасея произошла транзиторная ишемическая атака. Подчеркивается, что врачи делают все возможное для его скорейшего выздоровления.

«При этом оператор многих культовых фильмов в сознании и дышит самостоятельно», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Анатолия Мукасея экстренно госпитализировали в Москве. Он потерял сознание дома, близкие вызвали скорую помощь.