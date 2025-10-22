Документальный фильм «Брат навсегда» стал, пожалуй, одним из самых ожидаемых проектов осени 2025. Картина Анны и Григория Сельяновых, снятая при участии детей Алексея Балабанова, вспоминает, как создавались легендарные «Брат» и «Брат 2». Это попытка понять, почему эти фильмы стали зеркалом целой эпохи, и рассказать о дружбе, таланте и честности тех, кто стоял за их созданием. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Брат навсегда», где он снимался и кто принял участие в проекте.
Известно ли, когда выйдет документальный фильм «Брат навсегда»
Премьера документального фильма «Брат навсегда» состоялась 15 сентября на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в «Розе Хутор». Картина открыла фестиваль вне конкурса, собрав аншлаг и бурные аплодисменты. В широкий российский прокат фильм выходит 30 октября 2025 года.
Проект поддержали все крупнейшие онлайн-кинотеатры, участвовавшие в фестивале, — уникальный случай для отечественного документального кино. Таким образом, «Брат навсегда» будет доступен не только в кинотеатрах, но и на онлайн-платформах.
Где проходили съемки документального фильма «Брат навсегда»
Работа над фильмом проходила в нескольких странах и городах, связанных с дилогией. Съемки начались в Санкт-Петербурге, где родилась студия «СТВ» и где начиналась дружба Алексея Балабанова и Сергея Сельянова. Затем группа отправилась в Москву, Америку и в другие знаковые локации, чтобы восстановить атмосферу времени и пространства, в котором создавался «Брат».
Санкт-Петербург
Дом Балабанова, офис студии «СТВ», старые дворы и мосты города — все это стало не просто фоном, а частью живой памяти. Отсюда же — фрагменты с архивными кадрами режиссера и интервью с участниками событий.
Москва
В столице авторы фильма записали интервью с актрисой Дарьей Юргенс, художницей по костюмам Надеждой Васильевой и продюсером Сергеем Сельяновым. Москва в картине выступает как символ новой эпохи — той, в которой дилогия «Брат» стала культурным кодом.
Нью-Йорк и Чикаго
Здесь Балабанов когда-то снимал «Брата 2». Команда Сельяновых вновь посетила эти города, чтобы показать, как изменилась Америка за прошедшие двадцать пять лет и что осталось от той, кинематографической, атмосферы 1990-х.
Лос-Анджелес
Сюда авторы фильма заехали в поисках героев и дополнительных интервью — в частности, с российскими эмигрантами, для которых Данила Багров по-прежнему остается воплощением настоящего русского.
Кто снимается в документальном фильме «Брат навсегда»
В кадре — те, кто стоял у истоков дилогии и те, кто вырос, наблюдая за их созданием. Авторы собрали редкие кадры и живые воспоминания близких друзей Балабанова и Сельянова.
Сергей Сельянов — продюсер дилогии, соратник и друг Балабанова.
Надежда Васильева — художник по костюмам, вдова Алексея Балабанова.
Любовь Аркус — киновед, автор комментариев о феномене «Брата».
Сергей Астахов — оператор фильмов Балабанова.
Дарья Юргенс — актриса, снимавшаяся в «Брате».
Федор и Петр Балабановы — сыновья режиссера, осмысляющие его наследие.
Григорий и Анна Сельяновы — дети Сергея Сельянова и режиссеры фильма.
Интересно, что в документальном фильме нет Виктора Сухорукова и Ольги Бодровой.
О чем будет документальный фильм «Брат навсегда»
«Брат навсегда» — это не столько рассказ о создании культовой дилогии, сколько попытка понять внутреннюю суть феномена Балабанова и Сельянова. Авторы фильма — их дети — обращаются к прошлому через личную память, старую хронику и редкие интервью, создавая семейный портрет двух творческих династий.
Картина говорит о дружбе и взаимном доверии двух людей, без которых не было бы ни «Брата», ни всей студии «СТВ». Она показывает, как их дети осмысляют наследие своих отцов, как они учатся не просто помнить, а понимать, зачем те делали кино «не ради денег».