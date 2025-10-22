Ричмонд
Что известно о документальном фильме «Брат навсегда»: дата выхода, герои и создатели

Феномен дилогии Алексея Балабанова и Сергея Сельянова до сих пор волнует умы — прошла четверть века, а «Брат» и «Брат 2» остаются не просто культовыми, но почти священными кинолентами для нескольких поколений зрителей. Неудивительно, что интерес к ним снова оживился в преддверии дня, когда выйдет документальный фильм «Брат навсегда»
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Брат навсегда
Кадр из фильма «Брат навсегда»

Документальный фильм «Брат навсегда» стал, пожалуй, одним из самых ожидаемых проектов осени 2025. Картина Анны и Григория Сельяновых, снятая при участии детей Алексея Балабанова, вспоминает, как создавались легендарные «Брат» и «Брат 2». Это попытка понять, почему эти фильмы стали зеркалом целой эпохи, и рассказать о дружбе, таланте и честности тех, кто стоял за их созданием. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Брат навсегда», где он снимался и кто принял участие в проекте.

Известно ли, когда выйдет документальный фильм «Брат навсегда»

Премьера документального фильма «Брат навсегда» состоялась 15 сентября на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в «Розе Хутор». Картина открыла фестиваль вне конкурса, собрав аншлаг и бурные аплодисменты. В широкий российский прокат фильм выходит 30 октября 2025 года.

Проект поддержали все крупнейшие онлайн-кинотеатры, участвовавшие в фестивале, — уникальный случай для отечественного документального кино. Таким образом, «Брат навсегда» будет доступен не только в кинотеатрах, но и на онлайн-платформах.

Где проходили съемки документального фильма «Брат навсегда» 

Работа над фильмом проходила в нескольких странах и городах, связанных с дилогией. Съемки начались в Санкт-Петербурге, где родилась студия «СТВ» и где начиналась дружба Алексея Балабанова и Сергея Сельянова. Затем группа отправилась в Москву, Америку и в другие знаковые локации, чтобы восстановить атмосферу времени и пространства, в котором создавался «Брат».

Санкт-Петербург

Кадр из фильма Брат навсегда
Кадр из фильма «Брат навсегда»

Дом Балабанова, офис студии «СТВ», старые дворы и мосты города — все это стало не просто фоном, а частью живой памяти. Отсюда же — фрагменты с архивными кадрами режиссера и интервью с участниками событий.

Москва

Кадр из фильма Брат навсегда
Кадр из фильма «Брат навсегда»

В столице авторы фильма записали интервью с актрисой Дарьей Юргенс, художницей по костюмам Надеждой Васильевой и продюсером Сергеем Сельяновым. Москва в картине выступает как символ новой эпохи — той, в которой дилогия «Брат» стала культурным кодом.

Нью-Йорк и Чикаго

Кадр со съемок фильма Брат навсегда
Кадр со съемок фильма «Брат навсегда»

Здесь Балабанов когда-то снимал «Брата 2». Команда Сельяновых вновь посетила эти города, чтобы показать, как изменилась Америка за прошедшие двадцать пять лет и что осталось от той, кинематографической, атмосферы 1990-х.

Лос-Анджелес

Кадр из фильма Брат навсегда
Кадр из фильма «Брат навсегда»

Сюда авторы фильма заехали в поисках героев и дополнительных интервью — в частности, с российскими эмигрантами, для которых Данила Багров по-прежнему остается воплощением настоящего русского.

Кто снимается в документальном фильме «Брат навсегда»

В кадре — те, кто стоял у истоков дилогии и те, кто вырос, наблюдая за их созданием. Авторы собрали редкие кадры и живые воспоминания близких друзей Балабанова и Сельянова.

Кадр со съемок фильма Брат навсегда
Кадр со съемок фильма «Брат навсегда»

Интересно, что в документальном фильме нет Виктора Сухорукова и Ольги Бодровой.

О чем будет документальный фильм «Брат навсегда»

«Брат навсегда» — это не столько рассказ о создании культовой дилогии, сколько попытка понять внутреннюю суть феномена Балабанова и Сельянова. Авторы фильма — их дети — обращаются к прошлому через личную память, старую хронику и редкие интервью, создавая семейный портрет двух творческих династий.

Кадр из фильма Брат навсегда
Кадр из фильма «Брат навсегда»

Картина говорит о дружбе и взаимном доверии двух людей, без которых не было бы ни «Брата», ни всей студии «СТВ». Она показывает, как их дети осмысляют наследие своих отцов, как они учатся не просто помнить, а понимать, зачем те делали кино «не ради денег».