Документальный фильм «Брат навсегда» стал, пожалуй, одним из самых ожидаемых проектов осени 2025. Картина Анны и Григория Сельяновых, снятая при участии детей Алексея Балабанова, вспоминает, как создавались легендарные «Брат» и «Брат 2». Это попытка понять, почему эти фильмы стали зеркалом целой эпохи, и рассказать о дружбе, таланте и честности тех, кто стоял за их созданием. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Брат навсегда», где он снимался и кто принял участие в проекте.