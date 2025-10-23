60-летняя Элизабет Херли раскрыла секрет удачных фото в купальнике

Голливудская актриса Элизабет Херли раскрыла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) секрет своих удачных фото в купальнике. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
60-летняя знаменитость снялась в крошечном голубом бикини и солнцезащитных очках. На одном из кадров она лежала на диване, подняв ногу. Актриса призналась, что хорошо выходит на снимках в купальнике благодаря своей растяжке.
«Мой секрет удачных фотографий в бикини? Растяжка! Если сомневаетесь, поднимите руки вверх или лягте для фото (и не забудьте про солнцезащитный крем)», — написала знаменитость.
Ранее Элизабет Херли вышла в свет в полупрозрачном платье с декольте и разрезом.