Кинокомиссия «Москино» согласовала более 1,5 тыс. съемок с начала 2025 года

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Число заявок на проведение съемок, поступивших в кинокомиссию «Москино» с начала 2025 года, возросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.
«С начала года в кинокомиссию поступило 3 тыс. заявок. Это на 30% больше, чем за тот же период 2024-го. Представителям индустрии согласовали и помогли организовать свыше 1,5 тыс. съемок в городе. Каждая пятая проходила в декорациях Московского кинокластера», — приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.
Всего за время работы кинокомиссии «Москино» при ее поддержке снято 3 240 уникальных проектов: фильмов, сериалов, короткометражек и студенческих работ. Производители фильмов и сериалов активно пользовались возможностями, которые предоставляют кинозавод и кинопарк «Москино». В кинопарке на сегодняшний день доступно 34 натурные площадки, в том числе «Аэропорт Юрово», «Древнерусский город», «Соборная площадь Москвы» и «Витебский вокзал», продолжается создание новых.
Кроме того, у режиссеров популярны локации в разных районах города. В числе самых востребованных — Садовническая, Москворецкая, Овчинниковская, Космодамианская и Котельническая набережные, Триумфальная площадь, Московский зоопарк, Камергерский, Петропавловский, Певченский и Лялин переулки, Рождественский бульвар, Пятницкая, Школьная и Крылатская улицы, парки «Зарядье», «Сокольники», «Красная Пресня», Северный речной вокзал.
Благодаря кинокомиссии получить необходимые разрешения и согласования стало быстрее и проще, чем это было раньше. Заявки принимаются через киноплатформу «Москино». На ней можно найти рекомендации по подбору площадок, арендовать реквизит и костюмы, узнать о мерах поддержки.