Кинокомиссия «Москино» согласовала более 1,5 тыс. съемок с начала 2025 года

«С начала года в кинокомиссию поступило 3 тыс. заявок. Это на 30% больше, чем за тот же период 2024-го. Представителям индустрии согласовали и помогли организовать свыше 1,5 тыс. съемок в городе. Каждая пятая проходила в декорациях Московского кинокластера», — приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.