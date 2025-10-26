Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Горбачева призналась, что с удовольствием снималась в «Алисе»

Атмосфера на площадке была наполнена радостью и вдохновением, заявила артистка

Актриса Ирина Горбачева рассказала о своем участии в новой экранизации «Алисы в Стране чудес». На премьере фильма она призналась Пятому каналу, что этот проект стал для нее одним из самых приятных и легких за всю карьеру.

По словам артистки, во время съемок ей не пришлось сталкиваться с трудностями, а процесс оказался исключительно радостным и вдохновляющим. Горбачева отметила, что ей выпало всего шесть съемочных дней — половину времени она играла маму, а оставшиеся дни воплощала образ королевы. По ее словам, это были редкие дни на площадке, когда работа доставляла исключительно удовольствие.

Кадр из фильма «Алиса в Стране Чудес»
Кадр из фильма «Алиса в Стране Чудес»

Отвечая на вопросы журналистов, актриса рассказала, что удивлена привычке некоторых коллег забирать с площадки сувениры — элементы костюма, украшения или реквизит. Она подчеркнула, что никогда не рассматривала возможность взять что-либо после съемок, поскольку считает, что в кино такой традиции просто нет.

Горбачева с улыбкой заметила, что на съемках существуют другие ритуалы. Например, в начале работы над проектом актеры часто разбивают символическую тарелку, а осколки оставляют на память. Все остальное, как пояснила артистка, остается на студии, ведь за каждый предмет реквизита приходится отчитываться.