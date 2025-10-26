Актриса Горбачева призналась, что с удовольствием снималась в «Алисе»

Актриса Ирина Горбачева рассказала о своем участии в новой экранизации «Алисы в Стране чудес». На премьере фильма она призналась Пятому каналу, что этот проект стал для нее одним из самых приятных и легких за всю карьеру.
По словам артистки, во время съемок ей не пришлось сталкиваться с трудностями, а процесс оказался исключительно радостным и вдохновляющим. Горбачева отметила, что ей выпало всего шесть съемочных дней — половину времени она играла маму, а оставшиеся дни воплощала образ королевы. По ее словам, это были редкие дни на площадке, когда работа доставляла исключительно удовольствие.
Отвечая на вопросы журналистов, актриса рассказала, что удивлена привычке некоторых коллег забирать с площадки сувениры — элементы костюма, украшения или реквизит. Она подчеркнула, что никогда не рассматривала возможность взять что-либо после съемок, поскольку считает, что в кино такой традиции просто нет.
Горбачева с улыбкой заметила, что на съемках существуют другие ритуалы. Например, в начале работы над проектом актеры часто разбивают символическую тарелку, а осколки оставляют на память. Все остальное, как пояснила артистка, остается на студии, ведь за каждый предмет реквизита приходится отчитываться.