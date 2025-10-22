36-летняя Дакота Джонсон готовится к съемкам своего первого режиссерского проекта. Переговоры о работе в драме под названием «Дерево синего цвета» ведут британская певица Чарли XCX и звезда «Города грехов» Джессика Альба.
Звезда фильмов «Материалистка» и «Пятьдесят оттенков серого» впервые выступает в качестве режиссера полнометражного фильма. Ранее у нее был опыт постановки короткометражек.
Фильм расскажет историю девушки, которая страдает расстройством аутистического спектра. Она пытается освободиться от излишней опеки своей любящей, но чересчур заботливой матери. Недавно окончившая школу героиня проводит свое первое взрослое лето и находится в поисках свободы и настоящей дружбы.
44-летняя Джессика Альба с некоторых пор редко появляется на экранах. «Не для слабонервных» — последний фильм с ее участием — вышел в 2024 году, но съемки его закончились в 2021-м.
Сценарий к картине Джонсон написала актриса Ванесса Бургхардт, сама страдающая аутизмом. Ранее Ванесса появлялась вместе с Дакотой Джонсон в ромкоме «В ритме ча-ча-ча».
Съемки ленты «Дерево синего цвета» стартуют в Лос-Анджелесе уже в ноябре.