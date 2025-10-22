Ефремов рассказал о первой встрече с вышедшим из колонии отцом

Актер Никита Ефремов признался в интервью Лауре Джугелии, что испытал смешанные чувства при первой встрече с вышедшим из колонии отцом Михаилом.
«У меня были две противоположные штуки. На тему того, что очень хочется его обнять, прижать. А другая какая-то, что вроде и не хочется? Не знаю, эти две противоположности, когда я могу быть и таким, и сяким. Я будто это в моменте увидел. Подумал: “О, прикольно. И такая интенция, и такая”. А если я не привяжусь ни к той, ни к этой, а просто буду с ним», — поделился артист.
Актер признался, что ему в итоге захотелось обнять отца, что он и сделал. Артист назвал первую встречу приятной.
Ефремов добавил, что родитель попросил ничего про него не говорить. По словам знаменитости, отец не хочет делиться подробностями своей жизни сейчас.
