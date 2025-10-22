Ричмонд
Ефремов рассказал о первой встрече с вышедшим из колонии отцом

Актер Никита Ефремов рассказал о смешанных чувствах при виде отца, вышедшего из тюрьмы
Никита Ефремов, фото: пресс-служба
Никита Ефремов, фото: пресс-служба

Актер Никита Ефремов признался в интервью Лауре Джугелии, что испытал смешанные чувства при первой встрече с вышедшим из колонии отцом Михаилом.

«У меня были две противоположные штуки. На тему того, что очень хочется его обнять, прижать. А другая какая-то, что вроде и не хочется? Не знаю, эти две противоположности, когда я могу быть и таким, и сяким. Я будто это в моменте увидел. Подумал: “О, прикольно. И такая интенция, и такая”. А если я не привяжусь ни к той, ни к этой, а просто буду с ним», — поделился артист.

Актер признался, что ему в итоге захотелось обнять отца, что он и сделал. Артист назвал первую встречу приятной.

Ефремов добавил, что родитель попросил ничего про него не говорить. По словам знаменитости, отец не хочет делиться подробностями своей жизни сейчас.

Ранее Гоша Куценко рассказал, как Михаил Ефремов помог ему в подготовке к роли заключенного