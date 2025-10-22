Если вы ждете, когда выйдет фильм «Гедда», то эта статья для вас. Расскажем о дате премьеры в России, где проходили съемки, кто вошел в актерский состав и почему драма Нии ДаКосты может стать современным переосмыслением классики, где главная героиня не просто жертва обстоятельств, а символ внутреннего протеста и разрушительной свободы.