Если вы ждете, когда выйдет фильм «Гедда», то эта статья для вас. Расскажем о дате премьеры в России, где проходили съемки, кто вошел в актерский состав и почему драма Нии ДаКосты может стать современным переосмыслением классики, где главная героиня не просто жертва обстоятельств, а символ внутреннего протеста и разрушительной свободы.
Известно ли, когда выйдет фильм «Гедда»
Мировая премьера фильма «Гедда» состоялась 7 сентября 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто, где картина получила высокие оценки критиков — 91% на Rotten Tomatoes (на момент написания статьи).
В ограниченный прокат в США фильм выйдет 22 октября 2025 года, а уже 29 октября картина станет доступна для просмотра на Amazon Prime Video и в России.
Зрителям осталось ждать совсем немного, чтобы оценить новую интерпретацию пьесы Генрика Ибсена, впервые поставленной в 1891 году и не теряющей актуальности до сих пор.
Детали съемок фильма «Гедда»
Режиссер и сценарист фильма — Ниа ДаКоста, создательница «Кэндимена» и «Капитана Марвела 2». Производством занимались компании Orion Pictures и Plan B.
О проекте было объявлено в июле 2022 года, а съемки стартовали в Великобритании в январе 2024 года.
Оператором выступил Шон Боббитт, известный по фильмам Стива МакКуина («Стыд», «12 лет рабства», «Нормы поведения», «Вдовы»), а музыку написала Хильдур Гуднадоттир, лауреат премии «Оскар» за лучший саундтрек к фильму «Джокер».
Особое внимание уделялось атмосфере замкнутого пространства, где героиня ощущает себя в ловушке — и визуально, и эмоционально. Именно поэтому ДаКоста делала акцент на натуральных декорациях и мягком, приглушенном освещении, передающем дух скандинавского психологизма (Генрик Ибсен — норвежец).
Кто снимается в фильме «Гедда»
Ключевыми участниками проекта стали:
Тесса Томпсон — Гедда Габлер;
Том Бейтман и др.
Тесса Томпсон не только сыграла главную роль, но и выступила со-продюсером картины. Это уже ее второе сотрудничество с ДаКостой — ранее они работали вместе над драмой «Литтл Вудс» (2018).
О чем будет фильм «Гедда»
Фильм основан на пьесе Генрика Ибсена «Гедда Габлер», одной из самых известных в мировой драматургии. Главная героиня, дочь генерала Гедда Габлер, возвращается из медового месяца с мужем Йорганом Тессманом и осознает, что ее жизнь превратилась в клетку.
Она не любит супруга, скучает по утраченной свободе и страдает от внутренней пустоты. Все меняется, когда в ее жизнь возвращается человек из прошлого, когда-то пробудивший в ней настоящие чувства. Но встреча с ним запускает череду манипуляций и разрушений.
ДаКоста сохраняет основную идею Ибсена — конфликт между свободой и моралью, но помещает героиню в современный контекст, где борьба за самоопределение приобретает новое звучание.
Интересные факты о фильме «Гедда»
Фильм интересен не только тем, что происходит на экране, но и тем, что творится за кулисами.
Несмотря на визуальное сходство с историческими драмами, фильм не является костюмным — ДаКоста перенесла действие в современную эпоху, чтобы подчеркнуть актуальность темы.
Практические эффекты использованы почти во всех сценах — CGI применялся только для отдельных визуальных деталей и панорам.
Композитор Хильдур Гуднадоттир создала для картины минималистичный саундтрек, символизирующий внутреннее напряжение героини.
Съемки велись в особняке XIX века под Лондоном, который команда тщательно переоборудовала под нужды фильма.
Тесса Томпсон назвала «Гедду» «самым эмоционально сложным опытом в своей карьере».