В Венесуэле фестиваль российского кино открылся фильмом «Группа крови»

КАРАКАС, 22 октября. /ТАСС/. Фестиваль российского кино открылся в венесуэльской столице художественным фильмом «Группа крови», который посвящен подвигу детей в годы Великой Отечественной войны.
«Мы приветствуем и аплодируем российскому кинематографу на открытии кинофестиваля в Каракасе», — заявил министр культуры Венесуэлы Эргесто Вильегас.
«Мы знаем, что кино является востребованным видом искусства, который традиционно привлекает к себе большое внимание и наилучшим образом служит для сближения и улучшения взаимопонимания народов», — сказал посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС.
«Сегодня современное российское кино безусловно привлекает внимание наших венесуэльских друзей, которые с большим интересом откликнулись на нашу инициативу», — указал дипломат. «Национальный экспериментальный университет изящных искусств Венесуэлы — наш давний партнер, с которым мы тесно взаимодействуем в продвижении российской культуры», — сказал российский посол.
Атташе по культуре и образованию посольства РФ в Венесуэле Александра Абрамова рассказала корреспонденту ТАСС, что в рамках фестиваля будут показаны фильмы, которые недавно вышли в прокат в России. Она сообщила, что «кинофестиваль открывается фильмом 2025 года “Группа крови”, который повествует о событиях Великой Отечественной войны, подвиге детей, их вкладе в победу советского народа над фашизмом».
Абрамова отметила, что для венесуэльской публики будет показан самый кассовый российский фильм «Чебурашка», а также дублированный на испанский язык фильм «Лунтик. Возвращение домой».
С 21 по 25 октября в Каракасе и на острове Маргарита проходит Фестиваль российского кино, организованный при поддержке Министерства культуры РФ, «Роскино», Российского центра науки и культуры, Национального экспериментального университета изящных искусств и посольства России в Венесуэле. Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе «Роскино», в программу также вошли картины «По щучьему велению» и «Свет».