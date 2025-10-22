В Венесуэле фестиваль российского кино открылся фильмом «Группа крови»

Атташе по культуре и образованию посольства РФ в Венесуэле Александра Абрамова рассказала корреспонденту ТАСС, что в рамках фестиваля будут показаны фильмы, которые недавно вышли в прокат в России. Она сообщила, что «кинофестиваль открывается фильмом 2025 года “Группа крови”, который повествует о событиях Великой Отечественной войны, подвиге детей, их вкладе в победу советского народа над фашизмом».