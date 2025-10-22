Алексей Учитель поддержал идею сына Ильи снять ремейк «Прогулки»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Народный артист России Алексей Учитель рассказал ТАСС, что поддержал идею своего сына Ильи Учителя о создании ремейка его знаменитого фильма «Прогулка» (2003) и хотел бы, чтобы тот выступил режиссером новой картины.
«Это будет прогулка по Москве. Действительно, я бы очень хотел, чтобы это снял Илья, мой сын. Это не “по блату”, а сознательно. Он сейчас режиссер, который уже сделал несколько картин, очень популярных (“Батя — 2: Дед”, “Летучий корабль”, “Стрельцов” — прим. ТАСС). Поэтому это, скорее, его предложение, — сказал Учитель, добавив, что согласился с ним. — Он очень горит и хочет это сделать».
Пока проект — на этапе замысла. «Мы только это задумали. Сейчас мы просто в поиске, кто напишет сценарий, и дальше по всем позициям — финансы и так далее. Надеюсь очень, что нам поможет Москва, которая сейчас активно занимается кино», — отметил Учитель.
По сюжету фильма «Прогулка», два друга соперничают за внимание новой знакомой, вместе гуляя по Петербургу. Главные роли исполнили Ирина Пегова, Павел Баршак и Евгений Цыганов. Летом 2025 года, спустя 22 года, картина вышла в повторный прокат в российских кинотеатрах.
На вопрос, могут ли те же артисты появиться и в ремейке, Учитель ответил, что это предстоит решить режиссеру.