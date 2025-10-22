Ричмонд
Алексей Учитель поддержал идею сына Ильи снять ремейк «Прогулки»

Народный артист России рассказал, что в новой картине действие будет происходить в Москве
Кадр из фильма «Прогулка»
Кадр из фильма «Прогулка»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Народный артист России Алексей Учитель рассказал ТАСС, что поддержал идею своего сына Ильи Учителя о создании ремейка его знаменитого фильма «Прогулка» (2003) и хотел бы, чтобы тот выступил режиссером новой картины.

«Это будет прогулка по Москве. Действительно, я бы очень хотел, чтобы это снял Илья, мой сын. Это не “по блату”, а сознательно. Он сейчас режиссер, который уже сделал несколько картин, очень популярных (“Батя — 2: Дед”, “Летучий корабль”, “Стрельцов” — прим. ТАСС). Поэтому это, скорее, его предложение, — сказал Учитель, добавив, что согласился с ним. — Он очень горит и хочет это сделать».

Пока проект — на этапе замысла. «Мы только это задумали. Сейчас мы просто в поиске, кто напишет сценарий, и дальше по всем позициям — финансы и так далее. Надеюсь очень, что нам поможет Москва, которая сейчас активно занимается кино», — отметил Учитель.

Кадр из фильма «Прогулка»
Кадр из фильма «Прогулка»

По сюжету фильма «Прогулка», два друга соперничают за внимание новой знакомой, вместе гуляя по Петербургу. Главные роли исполнили Ирина Пегова, Павел Баршак и Евгений Цыганов. Летом 2025 года, спустя 22 года, картина вышла в повторный прокат в российских кинотеатрах.

На вопрос, могут ли те же артисты появиться и в ремейке, Учитель ответил, что это предстоит решить режиссеру.