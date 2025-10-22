В Москве экстренно госпитализировали кинооператора Анатолия Мукасея

В Москве экстренно госпитализировали известного советского и российского кинооператора Анатолия Мукасея. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По его словам, мужу актрисы и режиссера Светланы Дружининой стало плохо дома. Кинооператор потерял сознание, его родные вызвали бригаду скорой помощи.
Врачи приняли решение экстренно госпитализировать Мукасея. В настоящее время ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
При этом Telegram-канал Mash сообщает, что кинооператора госпитализировали с инсультом.
Ранее невестка Светланы Дружининой показала семейное фото с 87-летия свекра.