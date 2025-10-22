Когда в кадре появляется Линда Хэмилтон с плазмаганом, можно быть уверенным: скучно не будет. Новая фантастическая лента «Хищник: Миссия "Осирис"» (в оригинале просто Osiris) — это бодрый sci-fi-боевик, в котором дух 1980-х встречается с современным драйвом. Несмотря на попытку локализаторов приблизить фильм к легендарной франшизе «Хищник», это самостоятельная история — мрачная, динамичная и удивительно живая. В статье разберем, когда выйдет фильм «Хищник: Миссия “Осирис”», где проходили съемки и кто сыграл ключевые роли.
Известно ли, когда выйдет фильм «Хищник: Миссия “Осирис”»
Премьера фильма состоялась 25 июля 2025 года в мировом прокате.
В России лента выходит 30 октября, дистрибьютором выступает компания «Ракета Релизинг», а правообладателем — Arna Media.
Фильм рассчитан на аудиторию 18+ и длится почти два часа — это полноценный фантастический триллер с обилием боевых сцен, где ни одна минута не уходит впустую.
Детали съемок фильма «Хищник: Миссия “Осирис”»
Режиссер Уильям Кауфман, известный по фильмам «Грешники и святые» и «Конец дня», вновь доказал, что даже при относительно скромном бюджете можно снять визуально убедительное кино.
Съемки проходили в Новом Орлеане — здесь была построена декорация инопланетного корабля с десятками уровней, коридоров и отсеков. Кауфман сознательно отказался от чрезмерного использования CGI: почти все, что мы увидим на экране, — практические эффекты, реальные костюмы и натурные съемки.
Для вступительных сцен, изображающих военную операцию на Ближнем Востоке, также использовались реальные пейзажи. Эти эпизоды задают тон всему фильму — жесткий, брутальный и реалистичный.
Кто снимается в фильме «Хищник: Миссия “Осирис”»
Главный козырь картины — актерский состав, способный оживить даже самый безумный сюжет.
Линда Хэмилтон — Анья, таинственная женщина, выживающая на корабле. Легендарная Сара Коннор возвращается к жанру, который во многом помогла сформировать, и делает это с мощным внутренним напряжением.
Макс Мартини — командир отряда спецназа; актер из «Тихоокеанского рубежа» и «13 часов: Тайные солдаты Бенгази». Его герой — военный профессионал без лишнего пафоса.
Брианна Хилдебранд — боевая и ироничная участница команды, известная зрителям по фильму «Дэдпул».
ЛаМоника Гарретт, Майкл Ирби, Линдс Эдвардс, Джарен Митчелл и другие актеры поддерживают атмосферу сплоченного отряда, где каждый готов пожертвовать собой.
О чем будет фильм «Хищник: Миссия “Осирис”»
Во время ночной операции в пустыне группа американских спецназовцев сталкивается с необъяснимым явлением: вспышка света, потеря сознания — и они просыпаются на борту инопланетного корабля. Здесь все против них: замкнутые коридоры, смертельные ловушки и враги, которые охотятся с хищнической точностью. Чтобы выжить, солдаты должны не просто стрелять — им придется думать, кооперироваться и сомневаться, ведь враг оказывается куда умнее, чем кажется.
Вскоре они встречают женщину по имени Анья (Линда Хэмилтон) — единственного живого человека на корабле, уже давно знающего, с кем они имеют дело.
Интересные факты о фильме «Хищник: Миссия “Осирис”»
Фильм не имеет к культовой франшизе никакого отношения, а громкое название — лишь маркетинговый ход российского прокатчика. Тем не менее проект заслуживает внимания: в большинстве сцен использованы практические эффекты, а компьютерная графика появится лишь там, где без нее не обойтись — в видах космического корабля и масштабных панорамах. Еще несколько интересных фактов о картине собрали ниже.
Образ существ — гибрид из «Хищника», «Чужого» и серии игр Gears of War. Они вооружены, разумны и сражаются как настоящие бойцы.
Линда Хэмилтон призналась, что роль Аньи стала для нее новым вызовом и напомнила о временах съемок в «Терминаторе».
Бюджет в 6,7 млн долларов не помешал фильму выглядеть дороже — благодаря грамотной работе с освещением, практическими декорациями и операторской работе Марка Рутледжа.
Финальный бой с главным монстром, по признанию режиссера, снимался вручную, без тросов и CGI, чтобы сохранить «ощущение веса и боли».