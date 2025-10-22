Ричмонд
Что известно о фильме «Хищник: Миссия “Осирис”»: дата выхода, места съемок и другие подробности

В октябре, когда выйдет фильм «Хищник: Миссия “Осирис”», зрителей вернут в эпоху, когда научная фантастика была жесткой, плотной и пахла металлом
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Хищник: Миссия Осирис
Кадр из фильма «Хищник: Миссия “Осирис”»

Когда в кадре появляется Линда Хэмилтон с плазмаганом, можно быть уверенным: скучно не будет. Новая фантастическая лента «Хищник: Миссия "Осирис"» (в оригинале просто Osiris) — это бодрый sci-fi-боевик, в котором дух 1980-х встречается с современным драйвом. Несмотря на попытку локализаторов приблизить фильм к легендарной франшизе «Хищник», это самостоятельная история — мрачная, динамичная и удивительно живая. В статье разберем, когда выйдет фильм «Хищник: Миссия “Осирис”», где проходили съемки и кто сыграл ключевые роли.

Известно ли, когда выйдет фильм «Хищник: Миссия “Осирис”»

Премьера фильма состоялась 25 июля 2025 года в мировом прокате.

В России лента выходит 30 октября, дистрибьютором выступает компания «Ракета Релизинг», а правообладателем — Arna Media.

Фильм рассчитан на аудиторию 18+ и длится почти два часа — это полноценный фантастический триллер с обилием боевых сцен, где ни одна минута не уходит впустую.

Детали съемок фильма «Хищник: Миссия “Осирис”» 

Режиссер Уильям Кауфман, известный по фильмам «Грешники и святые» и «Конец дня», вновь доказал, что даже при относительно скромном бюджете можно снять визуально убедительное кино.

Кадр из фильма Хищник: Миссия Осирис
Кадр из фильма «Хищник: Миссия “Осирис”»

Съемки проходили в Новом Орлеане — здесь была построена декорация инопланетного корабля с десятками уровней, коридоров и отсеков. Кауфман сознательно отказался от чрезмерного использования CGI: почти все, что мы увидим на экране, — практические эффекты, реальные костюмы и натурные съемки.

Для вступительных сцен, изображающих военную операцию на Ближнем Востоке, также использовались реальные пейзажи. Эти эпизоды задают тон всему фильму — жесткий, брутальный и реалистичный.

Кто снимается в фильме «Хищник: Миссия “Осирис”»

Главный козырь картины — актерский состав, способный оживить даже самый безумный сюжет.

ЛаМоника Гаррет, Макс Мартини и Линдс Эдвардс в фильме Хищник: Миссия Осирис
ЛаМоника Гаррет, Макс Мартини и Линдс Эдвардс в фильме «Хищник: Миссия “Осирис”»

О чем будет фильм «Хищник: Миссия “Осирис”»

Во время ночной операции в пустыне группа американских спецназовцев сталкивается с необъяснимым явлением: вспышка света, потеря сознания — и они просыпаются на борту инопланетного корабля. Здесь все против них: замкнутые коридоры, смертельные ловушки и враги, которые охотятся с хищнической точностью. Чтобы выжить, солдаты должны не просто стрелять — им придется думать, кооперироваться и сомневаться, ведь враг оказывается куда умнее, чем кажется.

Линда Хэмилтон в фильме Хищник: Миссия Осирис
Линда Хэмилтон в фильме «Хищник: Миссия “Осирис”»

Вскоре они встречают женщину по имени Анья (Линда Хэмилтон) — единственного живого человека на корабле, уже давно знающего, с кем они имеют дело.

Интересные факты о фильме «Хищник: Миссия “Осирис”»

Фильм не имеет к культовой франшизе никакого отношения, а громкое название — лишь маркетинговый ход российского прокатчика. Тем не менее проект заслуживает внимания: в большинстве сцен использованы практические эффекты, а компьютерная графика появится лишь там, где без нее не обойтись — в видах космического корабля и масштабных панорамах. Еще несколько интересных фактов о картине собрали ниже.

  • Образ существ — гибрид из «Хищника», «Чужого» и серии игр Gears of War. Они вооружены, разумны и сражаются как настоящие бойцы.

  • Линда Хэмилтон призналась, что роль Аньи стала для нее новым вызовом и напомнила о временах съемок в «Терминаторе».

  • Бюджет в 6,7 млн долларов не помешал фильму выглядеть дороже — благодаря грамотной работе с освещением, практическими декорациями и операторской работе Марка Рутледжа.

  • Финальный бой с главным монстром, по признанию режиссера, снимался вручную, без тросов и CGI, чтобы сохранить «ощущение веса и боли».

Кадр из фильма Хищник: Миссия Осирис
Кадр из фильма «Хищник: Миссия “Осирис”»