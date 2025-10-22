Во время ночной операции в пустыне группа американских спецназовцев сталкивается с необъяснимым явлением: вспышка света, потеря сознания — и они просыпаются на борту инопланетного корабля. Здесь все против них: замкнутые коридоры, смертельные ловушки и враги, которые охотятся с хищнической точностью. Чтобы выжить, солдаты должны не просто стрелять — им придется думать, кооперироваться и сомневаться, ведь враг оказывается куда умнее, чем кажется.