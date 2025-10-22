За более чем шесть десятилетий франшиза о Джеймсе Бонде создала десятки женских образов, но именно брюнетки остаются в памяти — не как украшение кадра, а как равные партнеры, антагонисты или даже спасительницы. Они умны, сильны, опасны, часто ведут двойную игру и не уступают агенту ни в смелости, ни в интеллекте. От утонченной Клодин Оже до загадочной Евы Грин — эти женщины стали лицом новой эпохи Bond girl, где за внешней красотой скрывается внутренняя сила.