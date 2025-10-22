Ричмонд
Стала известна причина смерти актера из «Тайн следствия» Безбородова

Об этом сообщила жена артиста
Иван Безбородов, фото: kino-teatr.ru
Иван Безбородов, фото: kino-teatr.ru

Причиной смерти актера театра и кино Ивана Безбородова стала продолжительная тяжелая болезнь. Об этом aif.ru рассказала его супруга Марианна.

«Я могу сказать только одно, что он болел сильно. Была очень серьезная болезнь. До последнего он улыбался, старался шутить», — отметила она.

Собеседница издания поделилась, что Иван Безбородов умер за неделю до своего 40-летия, он скончался 24 сентября.

«У него день рождения 1 октября, а 3 октября — день нашей свадьбы. Он был очень светлый человек, очень добрый, отзывчивый, понимающий», — добавила она.

Иван Безбородов как киноартист дебютировал в сериале «Дорожный патруль». Он снимался в проектах «Морские дьяволы», «Тайны следствия», «Ярость», «Улицы разбитых фонарей» и других.