Антонио Бандерас выдал замуж единственную дочь

Антонио Бандерас выдал замуж свою единственную дочь Стеллу. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Свадьба 29-летней наследницы актера состоялась в Испании. Стелла и ее возлюбленный, финансист Алекс Грушински, устроили праздник в живописном месте рядом с винодельней.
Стелла надела приталенное свадебное платье с открытыми плечами и длинными рукавами. Она распустила волосы и сделала нежный макияж. Ее избранник был одет в смокинг и белую рубашку с бабочкой.
На свадьбе присутствовали родители невесты. 65-летний актер надел для торжества черный смокинг и белую рубашку с бабочкой. На семейном празднике он воссоединился со своей бывшей женой Мелани Гриффит, в браке с которой у него и родилась Стелла.
Напомним, актеры познакомились в 1995 году на съемках фильма «Двое — это слишком». Они поженились в 1996-м, в том же году родилась Стелла.
В 2014-м Гриффит подала на развод. Брак звезд был расторгнут спустя год. После расставания они сохранили хорошие отношения.
«Мы подумали и решили завершить наш почти 20-летний брак с чувствами любви, дружбы, гордости и уважения друг к другу, нашей семье и друзьям и тому прекрасному времени, что мы провели вместе», — говорили бывшие супруги.
Антонио Бандерас уже около восьми лет состоит в отношениях с Николь Кемпелл. Избранница звезды работает инвестиционным банкиром.
