Дочь Павла Прилучного назвала его «лучшим папой»

Девятилетняя Мия поздравила актера с Днем отца
Павел Прилучный с дочерью Мией
Павел Прилучный с дочерью МиейИсточник: Соцсети

Мия Прилучная в личном блоге разместила архивные снимки со своим отцом Павлом Прилучным. Девятилетняя девочка поздравила родителя с Днем отца. Этот праздник отмечается в России в третье воскресенье октября.

«Папа, с Днем отца. Ты лучший папа», — написала Прилучная.

Павел Прилучный с дочерью, фото: соцсети
Павел Прилучный с дочерью, фото: соцсети

Мия родилась в 2016 году в браке актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. У звезд также есть 12-летний сын Тимофей.

Павел Прилучный с дочерью, фото: соцсети
Павел Прилучный с дочерью, фото: соцсети

В 2020-м звезды «Закрытой школы» со скандалом расстались. После развода дети остались жить со знаменитой мамой. Спустя два года Прилучный женился на коллеге Зепюр Брутян, с которой вместе снимался в сериале «В клетке». Через год у пары родился сын Микаэль.

В 2024-м Муцениеце через суд потребовала у бывшего мужа увеличения алиментов. Прилучный подал ответный иск, требуя, чтобы дети от первого брака проживали с ним. Тимофей тогда решил остаться с отцом и прекратил общение с матерью. Летом 2025-го после долгих судебных разбирательств сын вернулся к матери.

Павел Прилучный с детьми
Павел Прилучный с детьмиИсточник: PersonaStars

Мия все это время жила с актрисой, но быстро нашла общий язык с новым возлюбленным мамы, музыкантом Петром Дрангой. Муцениеце часто показывала в блоге, как дочь весело проводит время с аккордеонистом.

В конце августа 2025-го Муцениеце вышла замуж за Дрангу. В скором времени у пары должна родиться дочь.

Ранее Павел Прилучный рассказал, как изменился после развода с Муцениеце. 