Коллега Михалкова вспомнил, как дочь Чарли Чаплина встала перед ним на колено

Коллега Михалкова Максимов вспомнил мировых знаменитостей, которые восхищались талантом постановщика
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Художественный руководитель видеоотдела «Студии “ТРИТЭ” Никиты Михалкова» Виталий Максимов в комментарии «Газете.Ru» рассказал об отношении великих зарубежных актеров к творчеству народного артиста.

«Это великий человек и потрясающий мастер. Я знаком с ним 40 лет — и 32 года работаю в его студии. <…> Помню, как Джеральдина Чаплин, дочь Чарли Чаплина, приехав в Москву, встала на колено перед Никитой Михалковым на сцене. Это была не показуха, а ее искреннее отношение к величию, о котором мы с вами говорим, творческому величию. Мне вспоминаются слова французского актера Пьера Ришара, который сказал, что во Франции Россия представляется в образе книг Достоевского, Тургенева, Толстого, Чехова. А если брать кинематограф, то в фильмах Никиты Михалкова. Ален Делон говорил, когда завершал кинокарьеру, что если его пригласит сниматься Михалков, он, несмотря на решение об уходе, отзовется. Или Тарантино, я это слышал сам, сказал, что был воспитан в том числе и кинематографом Никиты Михалкова», — рассказал Максимов.

21 октября Никите Михалкову исполнилось 80 лет. 

Ранее Владимир Хотиненко назвал знакомство с Михалковым судьбоносным поворотом.