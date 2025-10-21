Актриса Валерия Ланская, известная по ролям в проектах «Кадетство» и «Ландыши», вышла замуж за композитора Марка Дорбского. Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
38-летняя актриса опубликовала несколько романтичных свадебных фотографий с супругом.
«Официально семья!» — написала она под постом.
Известно, что это не первый брак Ланской. В 2015-м она вышла замуж за режиссера Станислава Иванова, однако пара решила развестись в 2022 году. У них остался общий сын Артемий.
