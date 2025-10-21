Ричмонд
Джессика Альба опубликовала фото в крошечном бикини

Голливудская актриса показала откровенное фото

Голливудская актриса Джессика Альба показала ягодицы в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Джессика Альба / фото: соцсети
Джессика Альба / фото: соцсети

44-летняя знаменитость была запечатлена во время отдыха на пляже. Актриса предстала перед камерой в коричневом крошечном бикини, которое дополнила черной кепкой и солнцезащитными очками. Знаменитость позировала с распущенными волосами и без косметики.

Ранее Джессика Альба вышла на публику в мини-платье.