Дмитриенко — об Анне Пересильд: «Она всегда главная звезда»

Певец Ваня Дмитриенко заявил, что дарит дочери Юлии Пересильд цветы без повода

Певец Ваня Дмитриенко подогрел слухи о романе с дочерью актрисы Юлии Пересильд Анной. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Артист посетил премьеру фильма «Алиса в стране чудес», в котором главную роль сыграла Анна Пересильд. Певец в разговоре с журналистами признался, что актриса для него всегда особенная. По его словам, он старается радовать ее цветами без повода.

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко
«Ее работа — это миллион из десяти. Аня очень крутая! Она всегда и везде главная звезда. Я стараюсь дарить ей цветы вне зависимости от того, какой у нее сегодня день», — сказал Дмитриенко.

Исполнитель также признался, что был бы рад сняться с Анной вместе в кино.

Ранее Анна Пересильд поцеловала Ваню Дмитриенко в клипе на песню к «Алисе в стране чудес».