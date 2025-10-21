«Солнцепек» — военная драма, в которой особое внимание уделяется достоверности происходящего. Чтобы передать напряженную атмосферу событий и создать убедительные кадры полуразрушенного города, режиссеры тщательно выбирали локации. Многие сцены снимали в реальных локациях в Крыму, а часть — на специально построенных площадках.
В статье разберем, где именно проходили съемки фильма «Солнцепек», какие места можно увидеть сегодня и какие интересные факты связаны с кинопроизводством.
Города, места и локации, где снимали фильм «Солнцепек»
Фильм «Солнцепек» вышел в 2021 году. Его режиссерами стали Максим Бриус и Михаил Вассербаум. Это военная драма, действие которой происходит летом 2014 года в Луганске. Главный герой, бывший солдат Влад Новожилов, вместе с семьей пытается спастись от надвигающихся боевых действий, но вскоре понимает, что избежать войны невозможно. История основана на реальных событиях и показывает, как обычные люди переживают военный конфликт.
Рассмотрим, в каких городах и локациях проходили съемки фильма «Солнцепек», какие места стали основой для ключевых сцен и как они выглядят сегодня.
Симферополь
Основные съемки фильма проходили в Симферополе и его окрестностях. Этот город был выбран в качестве натуры благодаря схожему рельефу и архитектуре: открытые степные пространства, слегка холмистые пейзажи, дороги с редкими посадками деревьев и небольшие пригородные села напоминают местность, где по сюжету разворачиваются события фильма.
Создатели стремились передать атмосферу 2014 года максимально достоверно. Интересно, что здание, использованное в фильме в качестве администрации Луганска, настоящее: при содействии местных властей там удалось снять несколько ключевых сцен, воссоздав детали так, как они выглядели в те годы.
Евпатория
Часть боевых эпизодов фильма снимали на полигонах под Евпаторией. Эти площадки позволили безопасно воспроизвести сцены с применением пиротехники и военной техники, сохранив при этом реалистичность происходящего. Просторные степные ландшафты и отсутствие плотной застройки сделали местность идеальной для постановки масштабных батальных кадров.
Северные районы Крыма
Значительная часть сцен фильма была снята в северных районах Крыма. Эти места выбрали не случайно: местные пейзажи по рельефу и застройке во многом напоминают луганские и донецкие — те, что показаны в сюжете. Здесь нашли подходящие промышленные зоны, жилые кварталы и сельские улицы.
Однако не все подходящие объекты удалось найти на местности. Для некоторых сцен художникам пришлось достраивать декорации или создавать их с нуля, чтобы максимально точно передать атмосферу прифронтового города.
Какие места съемок можно посетить сейчас
Большинство локаций, где проходили съемки фильма «Солнцепек», остаются открытыми и доступны для посещения. В Симферополе можно без труда узнать улицы и окраины, где снимали эпизоды мирной жизни героев — они почти не изменились со времени съемок.
В северных районах Крыма сохранились пейзажи, которые послужили фоном для военных сцен: степи, проселочные дороги, небольшие поселки. Эти места остаются популярными у туристов, интересующихся историей отечественного кино.
Полигоны под Евпаторией — закрытые территории, и попасть туда можно только с официального разрешения, получить которое крайне сложно. Однако окрестности города, где также работала съемочная группа, доступны для посещения.
Интересные факты о фильме «Солнцепек»
Создатели фильма стремились показать историю максимально честно и эмоционально, избегая художественных украшений. В основе картины лежат реальные свидетельства очевидцев, а сама работа над проектом стала для съемочной группы серьезным профессиональным испытанием.
Вот несколько интересных фактов.
Сценарий написан по рассказам жителей Луганска, переживших обстрелы и бомбежки. Сценарист Владимир Измайлов отмечал, что многие сцены основаны на подлинных историях очевидцев, собранных во время подготовки фильма.
После выхода в августе 2021 года картина вызвала широкий отклик у зрителей и журналистов. Для многих «Солнцепек» стал первым фильмом, который открыто показал масштабы трагедии и мужество российских солдат.
Режиссер Максим Бриус вспоминал, что впервые работал с таким количеством пиротехнических эффектов. Ему пришлось снять 54 взрыва только для сцен с администрацией.
У названия фильма двойной смысл. «Солнцепек» — это и палящая жара, и название зенитной установки, способной выжигать все на своем пути. Этот образ стал символом фильма — как метафора невыносимых условий, в которых оказываются герои.