Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Где снимали фильм «Солнцепек» (2021): ключевые локации кинопроизводства

Сюжет фильма «Солнцепек» разворачивается в Луганске в 2014 году, но снимали его в совершенно иных локациях. Рассказываем, где проходили съемки и можно ли посетить эти места в наши дни
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Солнцепек
Кадр из фильма «Солнцепек»

«Солнцепек» — военная драма, в которой особое внимание уделяется достоверности происходящего. Чтобы передать напряженную атмосферу событий и создать убедительные кадры полуразрушенного города, режиссеры тщательно выбирали локации. Многие сцены снимали в реальных локациях в Крыму, а часть — на специально построенных площадках.

В статье разберем, где именно проходили съемки фильма «Солнцепек», какие места можно увидеть сегодня и какие интересные факты связаны с кинопроизводством. 

Города, места и локации, где снимали фильм «Солнцепек»

Фильм «Солнцепек» вышел в 2021 году. Его режиссерами стали Максим Бриус и Михаил Вассербаум. Это военная драма, действие которой происходит летом 2014 года в Луганске. Главный герой, бывший солдат Влад Новожилов, вместе с семьей пытается спастись от надвигающихся боевых действий, но вскоре понимает, что избежать войны невозможно. История основана на реальных событиях и показывает, как обычные люди переживают военный конфликт.

Рассмотрим, в каких городах и локациях проходили съемки фильма «Солнцепек», какие места стали основой для ключевых сцен и как они выглядят сегодня.

Симферополь

Кадр из фильма Солнцепек
Кадр из фильма «Солнцепек»

Основные съемки фильма проходили в Симферополе и его окрестностях. Этот город был выбран в качестве натуры благодаря схожему рельефу и архитектуре: открытые степные пространства, слегка холмистые пейзажи, дороги с редкими посадками деревьев и небольшие пригородные села напоминают местность, где по сюжету разворачиваются события фильма.

Создатели стремились передать атмосферу 2014 года максимально достоверно. Интересно, что здание, использованное в фильме в качестве администрации Луганска, настоящее: при содействии местных властей там удалось снять несколько ключевых сцен, воссоздав детали так, как они выглядели в те годы. 

Евпатория

Кадр из фильма Солнцепек
Кадр из фильма «Солнцепек»

Часть боевых эпизодов фильма снимали на полигонах под Евпаторией. Эти площадки позволили безопасно воспроизвести сцены с применением пиротехники и военной техники, сохранив при этом реалистичность происходящего. Просторные степные ландшафты и отсутствие плотной застройки сделали местность идеальной для постановки масштабных батальных кадров.

Северные районы Крыма

Кадр из фильма Солнцепек
Кадр из фильма «Солнцепек»

Значительная часть сцен фильма была снята в северных районах Крыма. Эти места выбрали не случайно: местные пейзажи по рельефу и застройке во многом напоминают луганские и донецкие — те, что показаны в сюжете. Здесь нашли подходящие промышленные зоны, жилые кварталы и сельские улицы.

Однако не все подходящие объекты удалось найти на местности. Для некоторых сцен художникам пришлось достраивать декорации или создавать их с нуля, чтобы максимально точно передать атмосферу прифронтового города.

Какие места съемок можно посетить сейчас 

Большинство локаций, где проходили съемки фильма «Солнцепек», остаются открытыми и доступны для посещения. В Симферополе можно без труда узнать улицы и окраины, где снимали эпизоды мирной жизни героев — они почти не изменились со времени съемок.

В северных районах Крыма сохранились пейзажи, которые послужили фоном для военных сцен: степи, проселочные дороги, небольшие поселки. Эти места остаются популярными у туристов, интересующихся историей отечественного кино.

Кадр из фильма Солнцепек
Кадр из фильма «Солнцепек»

Полигоны под Евпаторией — закрытые территории, и попасть туда можно только с официального разрешения, получить которое крайне сложно. Однако окрестности города, где также работала съемочная группа, доступны для посещения.

Интересные факты о фильме «Солнцепек»

Создатели фильма стремились показать историю максимально честно и эмоционально, избегая художественных украшений. В основе картины лежат реальные свидетельства очевидцев, а сама работа над проектом стала для съемочной группы серьезным профессиональным испытанием.

Кадр из фильма Солнцепек
Кадр из фильма «Солнцепек»

Вот несколько интересных фактов. 

  • Сценарий написан по рассказам жителей Луганска, переживших обстрелы и бомбежки. Сценарист Владимир Измайлов отмечал, что многие сцены основаны на подлинных историях очевидцев, собранных во время подготовки фильма.

  • После выхода в августе 2021 года картина вызвала широкий отклик у зрителей и журналистов. Для многих «Солнцепек» стал первым фильмом, который открыто показал масштабы трагедии и мужество российских солдат.

  • Режиссер Максим Бриус вспоминал, что впервые работал с таким количеством пиротехнических эффектов. Ему пришлось снять 54 взрыва только для сцен с администрацией.

  • У названия фильма двойной смысл. «Солнцепек» — это и палящая жара, и название зенитной установки, способной выжигать все на своем пути. Этот образ стал символом фильма — как метафора невыносимых условий, в которых оказываются герои.