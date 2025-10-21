Фильм «Солнцепек» вышел в 2021 году. Его режиссерами стали Максим Бриус и Михаил Вассербаум. Это военная драма, действие которой происходит летом 2014 года в Луганске. Главный герой, бывший солдат Влад Новожилов, вместе с семьей пытается спастись от надвигающихся боевых действий, но вскоре понимает, что избежать войны невозможно. История основана на реальных событиях и показывает, как обычные люди переживают военный конфликт.