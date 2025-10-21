Их знакомство не сопровождалось громкими признаниями — это была тихая, почти судьбоносная встреча. Они начали встречаться, но спустя некоторое время Михалков ушел в армию, а по возвращению искал возлюбленную по всей Москве. Татьяна тогда сменила квартиру. Их свадьба состоялась прямо во время съемок «Свой среди чужих, чужой среди своих» в Грозном.