Елена Яковлева снимается с Алексеем Серебряковым в ромкоме: первые кадры

Появились первые кадры со съемок романтической комедии «Тюльпаны», в которой принимают участие Елена Яковлева, Алексей Серебряков и известный по роли Ералаша из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ярослав Могильников.
Фильм «Тюльпаны» по своей концепции похож на легендарные «Елки». Лента представляет собой альманах добрых историй, связанных с весенним праздником, который отмечается 8-го марта.
Герои из самых разных городов, от Калининграда до Красноярска, столкнутся с неординарными ситуациями, которые изменят их жизнь. В картине будет много романтических признаний, курьезов, совпадений и трогательных моментов. Все события будут происходить накануне Международного женского дня, когда стартует глобальный коллапс, связанный с суетой, покупкой подарков и поздравлениями.
В «Тюльпанах» будет пять новелл. Елена Яковлева и Алексей Серебряков сыграют в истории под названием «Гриша», постановщицей которой стала Юлия Узких («Прощание с иллюзиями»).
Остальные главы снимут Анна Кузнецова («Каникулы»), Юлия Лысова («Морозко»), Владислав Иконников («Нормальный») и Юрий Коробейников («Елки 12»). В актерском составе значатся также Вячеслав Чепурченко, Юлия Топольницкая, Николай Коляда, Александра Бабаскина и певица Севиль Велиева.
Производством картины занимается компания Bazelevs совместно с кинопродакшном Red Pepper Film в партнерстве с Первым каналом. Дистрибьютор — компания «НМГ Кинопрокат».
Премьера фильма «Тюльпаны» в кинотеатрах состоится 8 марта 2026 года.