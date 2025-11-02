Елена Яковлева снимается с Алексеем Серебряковым в ромкоме: первые кадры

Герои из самых разных городов, от Калининграда до Красноярска, столкнутся с неординарными ситуациями, которые изменят их жизнь. В картине будет много романтических признаний, курьезов, совпадений и трогательных моментов. Все события будут происходить накануне Международного женского дня, когда стартует глобальный коллапс, связанный с суетой, покупкой подарков и поздравлениями.