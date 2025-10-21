Зрителей вселенной «Игры престолов» ждет новое путешествие в Вестерос — на этот раз за 100 лет до событий оригинального сериала. В центре истории — странствующий рыцарь Дункан Высокий и его юный оруженосец по прозвищу Эгг, в будущем — король Эйгон V Таргариен. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь», где проходили съемки, кто сыграет главные роли и что известно о сюжете. А в конце — несколько интересных фактов о проекте, который уже называют новым фэнтези-хитом HBO.
Когда выйдет 1 сезон сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»: последние новости
Премьера фэнтези-сериала «Рыцарь Семи Королевств» запланирована на 18 января 2026 года. Изначально релиз ожидался раньше, но производство было перенесено из-за забастовок в Голливуде и плотного графика съемок.
Сериал основан на цикле новелл «Повести о Дункане и Эгге» американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина. История в сериале разворачивается примерно за 100 лет до событий «Игры престолов» и рассказывает о приключениях странствующего рыцаря Дункана Высокого и его юного оруженосца Эгга, будущего короля Эйгона V Таргариена.
Проект станет третьим сериалом вселенной Вестероса после «Игры престолов» и «Дома Дракона». Режиссеры — Оуэн Харрис («Черное зеркало», «Падение Трои») и Сара Адина Смит («Ханна. Совершенное оружие», «Уроки химии»).
Где проходили съемки 1 сезона сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»
Съемки первого сезона фэнтези-сериала проходили в Северной Ирландии, которая уже давно стала домом для проектов вселенной «Игры престолов». Основные работы велись в студии «Титаник» в Белфасте.
Помимо павильонов, команда проекта активно использовала природные локации региона. Съемки проходили в живописных местах Северной Ирландии: замке Гленарм, замке Майра, парке Толлимор и у подножия горы Хен-Маунтин. Эти пейзажи уже знакомы поклонникам по ранним сезонам «Игры престолов», где они использовались для создания атмосферы северных земель Вестероса.
Специально для нового сериала художники-постановщики построили масштабную декорацию — город Ашфорд, в котором разворачиваются ключевые события первого сезона. Средневековый городок был воссоздан на территории поместья замка Гленарм: там появились деревянные дома, рыночная площадь и турнирное поле.
Кто сыграет в 1 сезоне сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»
Рассмотрим актеров, которые сыграли ключевые роли в сериале «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»:
Питер Клэффи — сэр Дункан Высокий (Дунк), странствующий рыцарь и главный герой истории.
Декстер Сол Анселл — Эгг, оруженосец Дунка, на самом деле принц Эйгон Таргариен, будущий король Эйгон V.
Финн Беннетт — Эйрион Таргариен по прозвищу Яркое Пламя, вспыльчивый и жестокий сын принца Мейкара.
Берти Карвел — Бейлор Таргариен, прозванный Сломи Копье, старший сын короля Дейрона II и наследник Железного трона.
Дэниэл Ингс — Лионель Баратеон по прозвищу Смеющийся Шторм, наследник Штормового Предела.
Сэм Спруэлл — Мейкар Таргариен, четвертый сын Дейрона II, принц Летнего замка.
Что известно о содержании 1 сезона
Сюжет первого сезона сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» основан на первой новелле Джорджа Р. Р. Мартина из цикла «Повести о Дункане и Эгге» — «Межевой рыцарь» (The Hedge Knight). Действие разворачивается примерно за 100 лет до событий «Игры престолов», когда династия Таргариенов по-прежнему правит Семи Королевствами.
Главный герой — сэр Дункан Высокий, или просто Дунк, — молодой странствующий рыцарь без титула и состояния. После смерти наставника он решает принять участие в рыцарском турнире в Ашфорде, надеясь заслужить славу и место среди благородных воинов Вестероса. Судьба сводит его с мальчиком по имени Эгг, которого он берет себе в оруженосцы. Позже выясняется, что этот юноша — не кто иной, как принц Эйгон Таргариен, будущий король Эйгон V.
В центре истории — события турнира, где сталкиваются рыцари, принцы и представители великих домов. Во время состязаний Дунк случайно вступает в конфликт с высокомерным принцем Эйрионом Таргариеном, известным жестоким нравом. Защищая честь кукольницы по имени Тансель, рыцарь бросает вызов Таргариенам и оказывается втянут в опасный судебный поединок.