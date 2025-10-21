Зрителей вселенной «Игры престолов» ждет новое путешествие в Вестерос — на этот раз за 100 лет до событий оригинального сериала. В центре истории — странствующий рыцарь Дункан Высокий и его юный оруженосец по прозвищу Эгг, в будущем — король Эйгон V Таргариен. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь», где проходили съемки, кто сыграет главные роли и что известно о сюжете. А в конце — несколько интересных фактов о проекте, который уже называют новым фэнтези-хитом HBO.