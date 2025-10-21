Ричмонд
Что известно о 1 сезоне сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»: дата выхода, последние новости о премьере

В январе 2026 года стартует новый фэнтези-сериал «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» — официальный спин-офф кинохита «Игра престолов». Рассказываем последние новости о премьере, сюжете и актерах, которые сыграют главные роли
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь
Зрителей вселенной «Игры престолов» ждет новое путешествие в Вестерос — на этот раз за 100 лет до событий оригинального сериала. В центре истории — странствующий рыцарь Дункан Высокий и его юный оруженосец по прозвищу Эгг, в будущем — король Эйгон V Таргариен. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь», где проходили съемки, кто сыграет главные роли и что известно о сюжете. А в конце — несколько интересных фактов о проекте, который уже называют новым фэнтези-хитом HBO.

Когда выйдет 1 сезон сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»: последние новости

Премьера фэнтези-сериала «Рыцарь Семи Королевств» запланирована на 18 января 2026 года. Изначально релиз ожидался раньше, но производство было перенесено из-за забастовок в Голливуде и плотного графика съемок.

Сериал основан на цикле новелл «Повести о Дункане и Эгге» американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина. История в сериале разворачивается примерно за 100 лет до событий «Игры престолов» и рассказывает о приключениях странствующего рыцаря Дункана Высокого и его юного оруженосца Эгга, будущего короля Эйгона V Таргариена.

Проект станет третьим сериалом вселенной Вестероса после «Игры престолов» и «Дома Дракона». Режиссеры — Оуэн ХаррисЧерное зеркало», «Падение Трои») и Сара Адина СмитХанна. Совершенное оружие», «Уроки химии»). 

Где проходили съемки 1 сезона сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» 

Съемки первого сезона фэнтези-сериала проходили в Северной Ирландии, которая уже давно стала домом для проектов вселенной «Игры престолов». Основные работы велись в студии «Титаник» в Белфасте.

Кадр из сериала Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь
Помимо павильонов, команда проекта активно использовала природные локации региона. Съемки проходили в живописных местах Северной Ирландии: замке Гленарм, замке Майра, парке Толлимор и у подножия горы Хен-Маунтин. Эти пейзажи уже знакомы поклонникам по ранним сезонам «Игры престолов», где они использовались для создания атмосферы северных земель Вестероса.

Специально для нового сериала художники-постановщики построили масштабную декорацию — город Ашфорд, в котором разворачиваются ключевые события первого сезона. Средневековый городок был воссоздан на территории поместья замка Гленарм: там появились деревянные дома, рыночная площадь и турнирное поле.

Кто сыграет в 1 сезоне сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»

Питер Клэффи в сериале Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь
Рассмотрим актеров, которые сыграли ключевые роли в сериале «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»:

  • Питер Клэффи — сэр Дункан Высокий (Дунк), странствующий рыцарь и главный герой истории.

  • Декстер Сол Анселл — Эгг, оруженосец Дунка, на самом деле принц Эйгон Таргариен, будущий король Эйгон V.

  • Финн Беннетт — Эйрион Таргариен по прозвищу Яркое Пламя, вспыльчивый и жестокий сын принца Мейкара.

  • Берти Карвел — Бейлор Таргариен, прозванный Сломи Копье, старший сын короля Дейрона II и наследник Железного трона.

  • Дэниэл Ингс — Лионель Баратеон по прозвищу Смеющийся Шторм, наследник Штормового Предела.

  • Сэм Спруэлл — Мейкар Таргариен, четвертый сын Дейрона II, принц Летнего замка.

Что известно о содержании 1 сезона

Сюжет первого сезона сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» основан на первой новелле Джорджа Р. Р. Мартина из цикла «Повести о Дункане и Эгге» — «Межевой рыцарь» (The Hedge Knight). Действие разворачивается примерно за 100 лет до событий «Игры престолов», когда династия Таргариенов по-прежнему правит Семи Королевствами.

Главный герой — сэр Дункан Высокий, или просто Дунк, — молодой странствующий рыцарь без титула и состояния. После смерти наставника он решает принять участие в рыцарском турнире в Ашфорде, надеясь заслужить славу и место среди благородных воинов Вестероса. Судьба сводит его с мальчиком по имени Эгг, которого он берет себе в оруженосцы. Позже выясняется, что этот юноша — не кто иной, как принц Эйгон Таргариен, будущий король Эйгон V.

Кадр из сериала Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь
В центре истории — события турнира, где сталкиваются рыцари, принцы и представители великих домов. Во время состязаний Дунк случайно вступает в конфликт с высокомерным принцем Эйрионом Таргариеном, известным жестоким нравом. Защищая честь кукольницы по имени Тансель, рыцарь бросает вызов Таргариенам и оказывается втянут в опасный судебный поединок.